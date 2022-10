Chi potrebbe diventare il nuovo premier del Regno Unito

Con le dimissioni di Liz Truss nel Regno Unito si apre una nuova corsa alla leadership dei Conservatori e, di conseguenza, del Paese. Per scegliere il successore della premier sarà messa in atto una procedura semplificata e velocizzata, che renderà più complicato proporre una candidatura, ma anche più rapido scegliere un vincitore. Chi vorrà partecipare alla competizione dovrà avere il supporto di almeno 100 deputati conservatori (prima ne bastavano 29), dato che i deputati Tory sono 357 in totale, ciò significa che un massimo tre candidati potranno correre, o addirittura, se uno dovesse avere molti più di 100 sostenitori anche solo due. Il primo scrutinio con i voti dei parlamentari si terrà lunedì, il candidato con meno voti verrà eliminato e gli altri due andranno al ballottaggio. A quel punto il partito terrà una "votazione online accelerata e vincolante" tra tutti i suoi iscritti, anche se non è ancora chiaro come funzionerà esattamente. Ma chi sarà in corsa?

Rishi Sunak

Il candidato più sicuro sembra essere Rishi Sunak, “the prophet of doom”, il profeta della sventura, l'uomo che da Truss era stato battuto al ballottaggio finale, ma che per primo aveva detto che la ricetta della sua avversaria avrebbe portato al disastro. I fatti gli hanno dato ragione e ora sembra essere arrivato il momento del riscatto per lui.

Penny Mordaunt

La seconda candidata più probabile è Penny Mordaunt, capogruppo alla Camera dei Comuni La politica 49 anni, è stata scelta per questo ruolo dopo essere emersa brevemente come concorrente nella gara per la leadership del Partito Conservatore di quest'estate. All'epoca, la rapida ascesa della signora Mordaunt aveva allarmato alcuni critici, secondo i quali non aveva le carte in regola per diventare primo ministro. In passato è stata è stata Segretaria di Stato alla Difesa per due mesi e mezzo nel 2019 e ha ricoperto un incarico minore nel gabinetto con la responsabilità dello sviluppo internazionale.

Boris Johnson

Il terzo nome, ma probabilmente bisognerebbe dire il primo, è quello dell'ex premier Boris Johnson,che starebbe pianificando già uno spettacolare ritorno a Downing Street. Nonostante sia una figura divisiva e nonostante sia stato sfiduciato dal partito proprio pochi mesi fa, sta già raccogliendo un ampio supporto tra i conservatori, che confidano nella sua capacità di leadership e nel suo carisma elettorale per salvare il partito dal disastro.