Israele di nuovo in tribunale: di cosa si tratta stavolta

Lunedì 19 febbraio sono iniziate le udienze presso la Corte Internazionale di Giustizia (International Court of Justice - Icj) in un caso contro l'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Appena un mese fa la stessa Corte aveva emesso una serie di indicazioni per Tel Aviv in un caso separato, in cui il governo guidato da Benjamin Netanyahu è stato accusato dal Sudafrica di atti genocidi nella Striscia di Gaza. Stavolta si tratterà di un processo unico nel suo genere, dato che almeno 52 Paesi testimonieranno in merito alle controverse politiche israeliane in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est occupata. Da quando il tribunale è stato istituito nel 1945 si tratta del singolo procedimento che conta il maggior numero di parti chiamate a partecipare. Per la corte dell'Aja sarà la seconda occasione in cui si pronuncerà in merito all'occupazione di territori palestinesi da parte di Israele. Già nel 2004 i suoi giudici hanno stabilito che il "muro di barriera" di Israele in Cisgiordania, che separa molte famiglie palestinesi, è illegale e dovrebbe essere smantellato. Ciò nonostante, Tel Aviv ha respinto la sentenza estendendo il muro.

Le occupazioni illegali della Palestina

Dal 1967 le autorità israeliane hanno illegalmente occupato la Cisgiordania e Gerusalemme Est, che facevano parte della Palestina in base alla divisione storica stabilita dalle Nazioni Unite nel 1948. Da allora Tel Aviv gestisce un sistema che limita i diritti di cittadinanza dei palestinesi, ostacola la loro libera circolazione e li spoglia delle loro terre. Tra il 1967 e il 2005 Israele aveva occupato anche la Striscia di Gaza. In seguito allo sgombero delle colonie nell'area costiera, ha imposto un blocco terrestre, marittimo e aereo, decidendo inoltre le quantità di cibo, acqua, medicine, carburante, materiale da costruzione e quali altri beni possono entrare o meno a Gaza. A cinque mesi di distanza dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, scatenata in seguito ad un attacco terroristico da parte di Hamas, i palestinesi in Cisgiordania sono stati sottoposti a crescenti attacchi da parte delle forze israeliane, con centinaia di persone uccise.

Da dove nasce questo caso contro Israele

Il caso è stato innescato da una richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga) che risale al 30 dicembre 2022, quando la maggioranza dei membri ha votato per chiedere l'opinione della Corte sulle conseguenze legali dell'occupazione israeliana della Palestina. I paesi arabi, la Russia e la Cina hanno votato a favore, mentre Israele, Stati Uniti, Germania e altri 24 Stati hanno votato contro. L'Italia si è invece astenuta. La maggior parte dei Paesi e l'Onu stessa vedono ancora Gerusalemme Est, occupata da Israele dopo la guerra dei Sei giorni, come la capitale di un futuro stato palestinese e considerano l'occupazione israeliana illegale secondo il diritto internazionale. In una lunga lettera indirizzata all'Icj, firmata dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l'Assemblea generale dell'Onu ha chiesto ai giudici di rispondere alle domande su come i diritti dei palestinesi siano influenzati dall'occupazione e dai continui tentativi di sradicarli dalle loro terre. Inoltre hanno chiesto di stabilire quali sono state le responsabilità delle Nazioni Unite e dei suoi Stati membri di fronte a tali violazioni.

Testimonieranno 52 Paesi: un record

L'Assemblea generale ha chiesto alla Corte di utilizzare come riferimenti normativi la Carta e varie risoluzioni dell'Onu, insieme alle leggi umanitarie internazionali. Secondo Human Rights Watch, le politiche di Israele nei territori occupati equivalgono all'apartheid e alla persecuzione, entrambi crimini contro l'umanità. Le audizioni orali dureranno dal 19 al 26 febbraio. Circa 10 Paesi al giorno, sui 52 totali, verranno ascoltati nel presentare le loro argomentazioni ai giudici dell'Icj. Stati Uniti, Cina e Russia prenderanno la parola tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, mentre saranno le Maldive a concludere le testimonianze. Interverranno nel procedimento anche tre organizzazioni multilaterali: la Lega degli Stati arabi, l'Organizzazione della cooperazione islamica e l'Unione africana.

In cosa differisce questo caso da quello promosso dal Sudafrica

Questo caso è separato da un altro caso che il Sudafrica ha presentato il 29 dicembre presso la Corte internazionale di giustizia, in cui si sostiene che Israele sta commettendo il crimine di genocidio nella Striscia di Gaza nel corso della guerra scatenata in seguito al 7 ottobre 2023. In una sentenza pregiudiziale in tale causa, il tribunale ha ordinato a Israele di prevenire e punire l'incitamento al genocidio e di fornire gli aiuti umanitari necessari entro il 26 febbraio. Anche se i due procedimenti non sono connessi in maniera diretta, entrambi sono legati alle diffuse preoccupazioni di violazione del diritto internazionale derivante dall'approccio che Tel Aviv ha da decenni nei confronti dei palestinesi.

Le possibili conseguenze della sentenza

La Corte è composta da 15 giudici provenienti da diverse parti del mondo, eletti dall'Assemblea generale per nove anni. Attualmente è presieduta dal giudice libanese Nawaf Salam. In seguito alle presentazioni dei 52 Paesi, i giudici pubblicheranno un parere scritto, ma non è ancora chiara la tempistica. Secondo alcuni esperti di diritto internazionale, il documento potrebbe essere pubblicato prima della fine dell'anno. In passato la Corte si è già pronunciata contro Israele, come sul muro in Cisgiordania nel 2004, ma la sentenza è stata ignorata. L'opinione del tribunale non sarà vincolante per il Consiglio di Sicurezza né per Israele. Tuttavia un'opinione negativa da parte dei giudici della Corte dell'Aja potrebbe aggiungere pressione su Israele e sul suo alleato più convinto, gli Stati Uniti, affinché Tel Aviv si adegui al diritto internazionale.