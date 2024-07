La Corte Suprema concede l'immunità parziale a Trump. E lui esulta: "Vittoria della democrazia"

La Corte Suprema Usa ha concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo in cui l'ex presidente è accusato di aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri Costituzionali. Trump resta però responsabile delle azioni condotte a titolo privato. La decisione della Corte potrebbe farà molto probabilmente il gioco del tycoon ritardando l'eventuale inizio del processo che difficilmente sarà celebrato prima delle elezioni del 2024. E come spiega il New York Times, se Trump dovesse vincere alle urne potrebbe chiedere al Dipartimento di Giustizia di ritirare le accuse contro di lui.

Cosa dice la sentenza e cosa cambia per Trump

Trump era accusato, tra le altre cose, di cospirazione per aver tentato di ostacolare la certificazione dei risultati elettorali facendo pressioni su funzionari governativi per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. Ma tra i fatti contestati al tycoon c'è anche il suo ruolo nell'assalto di Capitol Hill: per l'accusa avrebbe sobillato la rivolta dei suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 assediarono il Campidoglio. Nel suo ricorso, Trump affermava che se la Corte non gli avesse riconosciuto l'immunità avrebbe messo a rischio l'operato di ogni futuro presidente che avrebbe avuto il timore di essere poi "perseguitato" dalla giustizia una volta lasciata la Casa Bianca. La Corte ha accolto in parte le sue motivazioni, non riconoscendogli un'immunità assoluta, ma circoscritta al perimetro delle due competenze in quanto presidente. La sentenza è stata approvata con i voti favorevoli dei 6 giudici di orientamento conservatore, di cui tre nominati dallo stesso Trump, e con quello contrario dei tre liberal. Una decisione accolta con giubilo dall'ex presidente che sul suo social network, Truth, parla di una "grande vittoria per la democrazia Usa e per la Costituzione".

"Il presidente non è al di sopra della legge", ha scritto il presidente della Corte Suprema John G. Roberts Jr. "Ma il Congresso non può criminalizzare la condotta del presidente nell'adempimento delle responsabilità del ramo esecutivo ai sensi della Costituzione. E il sistema di poteri separati progettato dai Padri Fondatori ha sempre richiesto un esecutivo energico e indipendente. Il presidente, pertanto, non può essere perseguito per aver esercitato i suoi poteri Costituzionali fondamentali e ha diritto, come minimo, a un'immunità presuntiva dall'accusa per tutti i suoi atti ufficiali".

Ora i due procedimenti a carico di Trump torneranno alle corti di grado inferiore per determinare, alla luce della decisione dei sommi giudici, per quali capi di imputazione possa essere processato e per quali no. Ma le possibilità che si arrivi a un processo prima del voto è del tutto remota.