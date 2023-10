Cosa è Hamas e perché ha lanciato l'offensiva contro Israele

C'è il gruppo palestinese Hamas dietro l'attacco a Gaza che ha sorpreso Tel Aviv e innescato una delle più gravi escalation del conflitto tra Israele e Palestina degli ultimi anni.

Fondato nel 1987 dallo sceicco Ahmed Yassin durante la prima rivolta (o Intifada) palestinese, Hamas è un movimento politico religioso che è nato nel solco dei Fratelli musulmani, con cui condivide l'ideologia islamista sunnita. Il nome è l'acronimo Harakat al-muqawama al-islamiyya, che significa movimento di resistenza islamica.

Hamas fa parte di un'alleanza regionale che comprende Iran, Siria e il gruppo islamico sciita Hezbollah in Libano, che si oppongono ampiamente alla politica statunitense in Medio Oriente e Israele. Di contro, l'organizzazione è considerata da Israele, Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Egitto e Giappone.

I militanti di Hamas rifiutano di riconoscere lo Stato di Israele (secondo la carta costitutiva dell'organizzazione, andrebbe distrutto) e sono stati i protagonisti di quasi tutte le azioni che negli ultimi due decenni hanno alimentato il conflitto con Tel Aviv, in particolare attraverso il braccio armato chiamato Brigate Ezzedin al-Qassam.

Hamas, che nel 2004 ha perso la guida di Yassin, ucciso da un attacco israeliano, si oppone alla politica più moderata di Fatah, l'altro grande movimento politico palestinese guidato da Mahmoud Abbas, che è anche a capo dell'Olp, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina.

Quando negli anni '90 l'Olp ha siglato gli accordi di pace di Oslo con Israele, Hamas ha rifiutato tali accordi e ha continuato la sua azione di conquista del consenso nella Striscia di Gaza anche grazie a "investimenti sociali" in ospedali e scuole. Con il consenso, Hamas ha poco a poco imposto i principi della legge islamica, istituendo una "polizia morale" sul modello iraniano.

Nel 2006, in seguito alle ultime elezioni tenute in Palestina, Hamas ha ottenuto di fatto il controllo di Gaza, mentre Fatah ha la sua roccaforte in Cisgiordania. È proprio a Gaza che dal 2022 si susseguono gli attacchi più sanguinari dell'esercito israeliano, che hanno provato decine di morti nel nome della lotta al terrorismo di Hamas. Ma non sono mancate anche vittime tra i palestinesi in Cisgiordania, dove da mesi si intensificano le occupazioni da parte dei coloni israeliani con il sostegno del governo di Benjamin Netanyahu. Coloni che sono al centro anche delle tensioni intorno alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme, il terzo luogo più sacro dell'Islam, dove nell'aprile scorso la polizia israeliana ha fatto irruzione in piano Ramadan.

Il portavoce di Hamas Khaled Qadomi ha detto ad Al Jazeera che l'operazione militare del gruppo è in risposta a tutte le atrocità che i palestinesi hanno dovuto affrontare nel corso dei decenni. "Vogliamo che la comunità internazionale fermi le atrocità a Gaza, contro il popolo palestinese e contro i nostri luoghi santi come Al-Aqsa. Tutte queste cose sono la ragione per cui abbiamo iniziato questa battaglia", ha spiegato.

