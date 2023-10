Cos'è Hezbollah e perché Israele ora teme un attacco da nord

Non c'è solo Hamas a tenere sotto apprensione l'esercito israeliano. Il giorno dopo l'attacco di sabato a Gaza, le forze armate di Tel Aviv (Idf) hanno inviato grossi contingenti al nord, al confine con il Libano, a ridosso delle fattorie di Shebaa e del monte Dov. L'obiettivo è contrastare le possibili azioni di un altro gruppo di combattenti che professa la distruzione di Israele, quello di Hezbollah.

Cos'è Hezbollah

Nato tra la seconda metà degli anni '70 e gli inizi degni anni '80, durante la guerra civile libanese cristiani maroniti e musulmani, Hezbollah è stato sostenuto fin dalle origini dalle Guardie rivoluzionarie iraniane, e nel tempo è passato da essere una piccola fazione di militanti musulmani sciiti e anti-occidentali, a un gruppo capace di affiancare a un solido apparato militare anche un partito politico con ministri nel governo di Beirut. Hezbollah controlla gran parte delle aree del Libano a maggioranza sciita, comprese parti di Beirut, del Libano meridionale e della regione orientale della Valle della Bekaa. Per Israele, come per gli Stati Uniti, Hezbollah è un gruppo terroristico. L'Unione europea classifica come tale solo l'ala militare, ma non quella politica.

La guerra civile

Hezbollah ha imperniato la sua ragion di vita nella lotta contro Israele, e strada facendo è diventato uno dei maggiori sostenitori della causa palestinese. Per i paradossi della Storia, fu proprio l'arrivo di massa di profughi palestinesi in Libano tra le cause dello scoppio della guerra civile nel Paese. Nel 1982, Israele si inserì nel caos generato dalle lotte tra maroniti e musulmani, occupando il sud del Paese con l'obiettivo di stanare i guerriglieri palestinesi. Hezbollah si erse in breve a movimento di resistenza contro l'invasione israeliana, sancendo la sua ideologia in un manifesto del 1985 in cui prometteva di espellere le potenze occidentali dal Libano, chiedeva la distruzione dello stato israeliano e giurava fedeltà al leader supremo dell'Iran.

Le fattorie di Sheeba

Anni di guerriglia contro l'esercito israeliano hanno rafforzato Hezbollah, che è stata anche accusata di attacchi terroristici all'estero, comprese le autobombe del 1994 contro un centro comunitario ebraico in Argentina. La crescita del gruppo non si è arrestata anche quando, nel 2000, Tel Aviv si è ufficialmente ritirata dal Libano meridionale. Hezbollah ha continuato a sostenere che Israele occupasse illegalmente un territorio libanese, le fattorie di Shebaa, e gli scontri sono proseguiti fino a un vero e proprio conflitto, quello del 2006. Per cinque settimane, combattenti libanesi e soldati isreliani si sono affrontati, lasciando sul campo 1.200 morti in Libano, per lo più civili, e 158 vittime in Israele, per lo più soldati. Fu durante quel confltto che Hezbollah mostrò al mondo la sua forza militare, lanciando migliaia di razzi su Israele.

Il sostegno dell'Iran

Per l'intelligence Usa, questa espansione è frutto dei sempre più ingenti aiuti economici dell'Iran. Secondo Washington, Teheran invia ogni anno in Libano circa 700 milioni di dollari. Fondi che Hezbollah ha utilizzato anche per espandere il raggio delle sue operazioni nella regione, come il sostegno al regime di Bashar al-Assad in Siria. Ma è Israele a essere il principale obiettivo del gruppo. Un obiettivo che persegue sfruttando le difficoltà di Tel Aviv sul fronte palestinese.

La guerra tra Israele e Hamas in diretta

Nel 2018, Israele ha scoperto chilometri di tunnel che vanno dal Libano al nord di Israele, sostenendo che siano stati creati da Hezbollah. Da allora, in più di un'occasione, il gruppo libanese e Tel Aviv si sono affrontati a distanza con lanci di razzi e attacchi aerei. Questa estate, il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva avvertito gli Hezbollah di possibili incursioni delle forze israeliane in Libano sul modello di quello condotte a Gaza e Jenin per colpire Hamas e le altre organizzazioni terroristiche palestinese.

Il rischio di una guerra lungo la Linea blu

L'avvertimento era arrivato dopo che Hezbollah aveva installato delle tende militari sul monte Dov, considerata una favorevole base logistica per eventuali attacchi a Israele. I militanti libanesi ritirarono le tende, in segno di distensione. Ma oggi, quel gesto sembra più frutto di una strategia diversa: attendere il momento propizio per rilanciare l'assalto contro Tel Aviv lungo la Linea blu, il confine tra i due Paesi demarcato dall'Onu nel 2000. Domenica, il giorno dopo l'attacco di Hamas, sono stati sparati dei colpi di mortaio proprio dal monte Dov. Il giorno dopo, alcuni razzi hanno raggiunto l'Alta Galilea. Israele ha reagito immediatemente, e per il momento sembra tornata la calma. Ma per l'Idf la Linea blu potrebbe trasformarsi a breve in un'altra Gaza. Hezbollah vanta razzi di precisione e afferma di poter colpire ogni parte di Israele. Nel 2021, il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ha affermato che il gruppo aveva 100.000 combattenti.

