Cosa farà Joe Biden

Dopo le enormi difficoltà nel primo dibattito contro Donald Trump, la famiglia di Joe Biden, riunita ieri a Camp David, lo sta esortando a restare in corsa e "a continuare a combattere". Ma alcuni membri del suo clan hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all'evento da parte del suo staff. Lo scrive il New York Times citando fonti vicine alla famiglia. Una delle voci più forti che spinge Biden a resistere alle pressioni per abbandonare è stato suo figlio Hunter Biden, al quale il presidente si sarebbe rivolto a lungo per un consiglio. Hunter Biden, riferiscono le fonti del Nyt, vuole che gli americani vedano la versione di suo padre che lui conosce - combattiva e padrona dei fatti - piuttosto che il presidente malfermo e anziano che gli americani hanno visto giovedì sera.

Sondaggi chiari

Joe Biden ha anche sollecitato idee da parte dei consiglieri su come procedere, e il suo staff ha discusso se debba tenere una conferenza stampa o sostenere interviste per difendersi e cambiare drasticamente la narrativa, che lo vede sulla difensiva ormai da tempo, centellinando interviste e situazioni potenzialmente difficili da gestire. Finora non ha funzionato. Nulla è stato ancora deciso. I donatori non hanno abbandonato Biden. Ma aumenta il numero degli elettori dubbiosi. Una rilevazione effettuata dalla Cbs dopo il dibattito tv stima che il 72% del campione di elettori registrati non ritenga Biden in uno stato di salute mentale idoneo per guidare gli Stati Uniti; un netto aumento rispetto al 65% che aveva affermato lo stesso in un sondaggio precedente. Il 49% degli elettori ha detto la stessa cosa dell’ex presidente Donald Trump. Particolarmente allarmante per la campagna di Biden, è che anche il 45% dei democratici (elettori registrati) che hanno risposto al sondaggio hanno affermato di ritenere che il presidente dovrebbe farsi da parte per un altro candidato.

Poche alternative reali

La realtà è che alternative vere all'anziano presidente non ce ne sono, a oggi: la vice Kamala Harris, il governatore della California Gavins Newsom e la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer non sembrano nomi spendibili. O meglio, non è affatto detto che alle urne farebbero meglio di Biden. Un eventuale cambiamento di candidato sarebbe praticamente impossibile senza il consenso di Biden stesso, e ogni tentativo di stravolgimenti durante la convention - che si svolgerà dal 19 al 22 agosto a Chicago - potrebbe spaccare il partito, provocando l'alzata di scudi da parte dei delegati eletti durante le primarie, al 99% fedeli a Biden.

Decide lui