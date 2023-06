Cosa sappiamo sull'insurrezione di Wagner e sul colpo di Stato in Russia

In un'inaspettata quanto drammatica svolta nella guerra in Ucraina, i mercenari di Wagner si sono ribellati contro i vertici militari della Russia e stanno marciando verso Mosca, in quello che sembra avere tutti i contorni di un tentativo di colpo di Stato. Le immagini di carri armati e veicoli militari nelle strade del Paese riportano alla memoria il fallito putsch dell'agosto del 1991, messo in atto dall'ala dura del Kgb per rovesciare il presidente Michail Gorba?ëv e preservare il vacillante potere comunista. Il colpo di Stato fallì ma accelerò la fine dell'Unione Sovietica, che avvenne mesi dopo. Sembra al momento difficile che la rivolta dei circa 25mila mercenari sotto il comando di Yevgeny Prigozhin, possa portare alla caduta di Vladimir Putin, soprattutto senza l'appoggio di una parte dell'esercito regolare, cosa che al momento non sembra stia accadendo nonostante finora la resistenza contro l'avanzata dei mercenari sia stata minima. Di sicuro per il leader del Cremlino è la prima reale sfida al suo potere in 23 anni di governo della nazione, ed è un durissimo colpo per gli sforzi bellici in Ucraina, dove la finora non molto efficace controffensiva di Kiev potrebbe avere una forte spinta.

Cosa sta succedendo?

Combattenti mercenari russi ammutinati si sono lanciati verso Mosca dopo aver conquistato durante la notte una città del sud del Paese, Rostov-sul-Don, sede del Distretto Militare Sud (Smd), principale hub logistico per l'intera forza d'invasione russa in Ucraina. Dopo aver preso il controllo della città hanno iniziato la marcia di 1.200 chilometri verso la capitale, arrivando in breve tempo e senza molta resistenza a Voronezh, a più di metà strada verso l'obiettivo finale. Prigozhin ha giurato che la sua è un'offensiva contro il Ministero della Difesa russo, affermando che non si tratterebbe di un "colpo di stato militare". Le autorità russe hanno risposto accusandolo di "organizzare una ribellione armata".

La risposta di Putin

In un discorso televisivo dal Cremlino, Putin ha affermato che l'esistenza stessa della Russia è in pericolo. "Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza del nostro popolo, per la nostra sovranità e indipendenza, per il diritto di rimanere la Russia, uno Stato con una storia millenaria", ha detto. "Tutti coloro che hanno deliberatamente intrapreso la strada del tradimento, che hanno preparato un'insurrezione armata, che hanno intrapreso la strada del ricatto e dei metodi terroristici, subiranno una punizione inevitabile, risponderanno sia alla legge che al nostro popolo", ha promesso il leader del Cremlino. "Il presidente commette un grave errore quando parla di tradimento. Siamo patrioti della nostra madrepatria, abbiamo combattuto e stiamo combattendo per essa", ha risposto Prigozhin in un messaggio audio, aggiungendo: "Non vogliamo che il Paese continui a vivere nella corruzione, nell'inganno e nella burocrazia". Il Servizio di sicurezza dell'Fsb ha aperto un procedimento penale per ammutinamento armato contro Prigozhin e ha dichiarato che le sue dichiarazioni e azioni costituiscono "appelli per l'inizio di un conflitto civile armato sul territorio della Federazione Russa". Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che nella capitale russa sono state adottate misure antiterrorismo, tra cui controlli supplementari sulle strade, per rafforzare la sicurezza. Filmati sembrano mostrare veicoli militari nelle strade.

Chi è Prigozhin

Prigozhin, il cui esercito privato ha combattuto le battaglie più sanguinose in Ucraina, è un magnate di San Pietroburgo che ha fatto parte per anni di una cerchia incantata di oligarchi russi con stretti legami con il presidente Putin. Nel 2018 è stato uno dei 13 russi incriminati da un gran giurì federale negli stati uniti per aver interferito nelle elezioni americane del 2016. È conosciuto anche come lo chef di Putin, in quanto proprietario di un'azienda di catering che ha lavorato in passato anche con le forze armate. È stato poi il fondatore della forza mercenaria "Wagner", un'oscura compagnia militare privata emersa per la prima volta durante l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Da allora ha combattuto per conto di Mosca in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Sudan, Mali e Mozambico. Le sue truppe accusate di violazioni dei diritti umani, ma la loro violenza si è dimostrata molto efficace. È loro il merito se dopo mesi di assedio la Russia alla fine ha conquistato la città chiave di Bakhmut. Nelle loro fila ci sono migliaia di ex detenuti, a cui è stata concessa la libertà e la grazia in cambio del loro servizio militare.

Rivolta contro i leader militari e non per la pace

Per mesi Prigozhin, a cui è stata concessa una insolita libertà di parola e azione, ha attaccato pubblicamente i leader militari russi. Ha accusato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il comandante in capo, Valery Gerasimov, di incompetenza nella gestione della guerra in Ucraina. A suo avviso la Russia dovrebbe combattere una campagna più vigorosa, con un migliore processo decisionale ai vertici, più onestà e meno soldati buttati inutilmente nel "tritacarne" e sacrificati in attacchi mal concepiti. Prigozhin ha anche accusato Shoigu di aver coperto l'entità delle perdite russe. E ha criticato le ritirate dello scorso anno, quando l'esercito russo è stato costretto ad abbandonare la città meridionale di Kherson e la maggior parte dell'omonimo oblast' nel nord-est. Adesso, dopo aver rifiutato di arruolare i suoi mercenari nell'esercito regolare, ha lanciato una rivolta armata chiedendo la rimozione del ministro della Difesa e la sostituzione dell'intero stato maggiore."Non si tratta di un colpo di Stato militare, ma di una marcia di giustizia. Le nostre azioni non ostacolano in alcun modo le forze armate", ha detto il capo dei Wagner, sostenendo che la "maggioranza dei soldati" era dalla sua parte.

Putin indebolito, Zelensky esulta

Anche se la ribellione dovesse fallire, le conseguenze si sentiranno per mesi, alimentando l'instabilità politica della Federazione e sollevando dubbi sull'idoneità di Putin a guidare il Paese. Per Volodymyr Zelensky si tratta di una straordinaria opportunità per rilanciare la propria, al momento piuttosto fallimentare, controffensiva e cambiare le sorti del conflitto. Finora i progressi della campagna militare per riconquistare i territori finiti sotto il controllo russo sono stati lenti. L'esercito russo ha minato campi, costruito trincee anticarro e usato la sua superiorità aerea e di artiglieria per rallentare le avanzate ucraine. La guerra sembrava andare verso uno stallo, con l'attuale linea del fronte di 600 miglia come nuovo confine de facto dei due Paesi. La mossa di Prigozhin cambia questi calcoli, con le forze armate russe che ora si troveranno impegnate anche in un fronte interno, e questo aumenta drasticamente le possibilità di una svolta per l'Ucraina. L'insurrezione è anche un duro colpo per il morale dei soldati russi al fronte, molti dei quali sono coscritti non davvero entusiasti di combattere. Per Kiev riconquistare terreno potrebbe essere molto più facile.