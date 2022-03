Il significato della lettera "Z" sui carri armati russi

Quando sono iniziate a circolare le prime immagini delle truppe russe in movimento per la guerra in Ucraina, in molti hanno notato una "Z" sui veicoli russi. Da lì, l'uso della "Z" è andato oltre i confini della guerra, diventando un simbolo distintivo di sostegno e propaganda per l'invasione russa dell'Ucraina. Le ipotesi sul significato della "Z" sono diverse e, in parte, potrebbero anche coesistere tra loro. Di sicuro, la "Z" sta avendo un grande risalto mediatico e l'incertezza sulla sua origine non fa che alimentarne la fama.

La "Z" come strumento di propaganda

La lettera "Z" usata sui carri armati russi ha rapidamente attirato l'attenzione degli osservatori ed è stata accolta e diffusa con forza dai sostenitori delll'invasione voluta da Vladimir Putin. Circolano foto di persone che hanno esposto la "Z" sulla loro auto o sul furgone usato per lavorare e che talvolta sfilano mostrando la bandiera russa. In un ospedale pediatrico di Kazan (la capitale della regione Tatara, 800 km a est di Mosca) per pazienti oncologici, i bamibini si sono disposti a forma di "Z" all'esterno della struttura per mostrare il loro sostegno all'operazione militare russa.

"Hanno partecipato i pazienti e tutto il nostro team, circa 60 persone in totale" ha spiegato in una nota Vladimir Vavilov, presidente di un ente di beneficenza per il cancro che gestisce l'ospedale". I bambini sono stati fotografati mentre tenevano in mano delle bandierine delle autoproclamate repubbliche separatiste filorusse di Luhansk e di Donetsk nell'est Ucraina.

Anche nello sport la "Z" si è presa l'attenzione. Alla Coppa del mondo di ginnastica a Doha, in Qatar, pochi giorni fa l'atleta russo Ivan Kuliak ha sfoggiato la "Z" sulla sua tuta al momento della premiazione per la medaglia di bronzo vinta alle parallele: nella stessa gara, la medaglia d'oro è stata vinta dall'ucraino Illia Kovtun che ha ignorato la questione.

Cosa significa la z?

Le prime ipotesi suggerivano che la "Z" potesse servire per identificare un determinato reparto dell'esercito russo, anche solo per evitare il fuoco amico e distinguersi dai nemici. Le prime testimonianze infatti, arrivavano dalle colonne di carri armati e mezzi russi in movimento verso l'Ucraina che avevano la "Z" dipinta sulle loro fiancate. Si pensava che la "Z" indicasse la provenienza di quel determinato reparto dal distretto orientale russo. La "Z" è stata vista anche all'interno di un quadrato, che potrebbe suggerire invece l'appartenenza alle truppe dislocate in Crimea.

La "Z" è ormai riconoscibile e facilmente identificabile con la parte russa del conflitto. Per questo motivo, dopo un primo utilizzo neutro, la "Z" è stata usata dai russi come strumento di propaganda. In alcuni post apparsi sui profili social delle forze armate russe, la "Z" è enfatizzata come iniziale di frasi del tipo "per la pace" o "per la verità", a sostegno della narrativa portata avanti da Putin per cui l'invasione dell'Ucraina servirebbe a "denazificare" e "demilitarizzare" il paese. Altri dicono che la "Z" potrebbe indicare la parola "Ovest" (l'Ucraina si trova ad ovest della Russia).