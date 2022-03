Cosa sono le armi termobariche usate dalla Russia in Ucraina

Negli ultimi giorni si è sentito parlare di “armi termobariche”, che sarebbero state usate dai russi nell’invasione dell’Ucraina: il Ministero della difesa russo ne ha ammesso l’uso, ma il Pentagono americano non è stato in grado di confermarlo. Nei giorni scorsi, Oksana Markarova, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti, aveva accusato la Russia di aver usato armi termobariche. Il sindaco di Akhtyrka, una cittadina ucraina vicina al confine con la Russia, aveva dichiarato che erano state lanciate bombe termobariche sulla città. Di cosa si tratta?

Cosa sono le armi termobariche?

L'arma termobarica è una tipologia di munizione che esplode in due momenti distinti grazie a due cariche esplosive separate. Queste munizioni poco convenzionali possono essere usate con dei razzi (razzi termobarici), con delle bombe da far sganciare agli aerei, o per equipaggiare armi più leggere da fanteria. In Ucraina i russi stanno utilizzando i tos-1a, un sistema di lanciarazzi termobarici montati sul “corpo” di un T-72, un carro armato di fabbricazione sovietica. La loro gittata può anche arrivare a 6km di distanza.

Come funzionano le armi termobariche?

Le armi termobariche utilizzano l'ossigeno dell'aria circostante per aumentare il loro potenziale distruttivo. Il nome deriva dal greco e indica esattamente le sue caratteristiche principali: calore e pressione. L'esplosione di queste munizioni, divise in due cariche al loro interno, avviene in due momenti:

La prima carica sprigiona nell'aria circostante goccioline di un combustibile che formano una specie di nube, composta da carbonio e minuscole particelle di metallo. La seconda carica accende questa nube di combustibile, creando una palla di fuoco e un'enorme onda d'urto grazie all'ossigeno circostante risucchiato, come in un sottovuoto. Per questo motivo vengono anche chiamate "vacuum bomb" ossia "bombe sottovuoto.

L'onda d'urto può durare molto più a lungo di un esplosivo convenzionale che può essere in grado di vaporizzare i corpi umani per le altissime temperature sprigionate nelle vicinanze. I russi la utilizzano in batterie di 24 razzi che vengono lanciati tutti in una volta in uno spazio di tempo compreso tra i 6 e 12 secondi. La loro presenza in Ucraina è stata accertata da diversi video.

A cosa servono?

Per il loro impatto devastante, le armi termobariche vengono utilizzate in ambienti urbani per causare più distruzione possibile in poco tempo o per stanare nemici asserragliati in un bunker. Gli Stati Uniti ne hanno fatto uso durante i bombardamenti nelle montagne dell'Afghanistan contro al-Qaeda, mentre la Russia le ha usate nella guerra in Cecenia nel 1999.

Le armi termobariche sono vietate?

Non ci sono leggi internazionali che ne vietino specificamente l'uso, ma se un Paese le usa per prendere di mira la popolazione civile in aree edificate, come in palazzi residenziali, scuole o ospedali, allora potrebbe essere condannato per crimini di guerra secondo le Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907. Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha detto che è possibile che in Ucraina siano stati commessi "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" e che verrà aperta un'indagine.