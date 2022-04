Cosa spediscono a casa i soldati russi quando lasciano l'Ucraina

Quando i reparti militari russi sono entrati in Ucraina credevano di essere accolti dai "lontani cugini" come salvatori, come coloro che li avrebbero condotti verso una vita ricca e prospera. Ma quando i militari russi sono entrati in Ucraina hanno constatato che gli ucraini, descritti dalla propaganda come popolo povero, non se la passavano poi così male.

Prima di lasciare la capitale Kiev, i soldati russi hanno depredato qualsiasi cosa hanno trovato nelle abitazioni dei civili, mentre i proprietari erano in fuga o nascosti nei bunker. Con una telefonata alla moglie o alla madre, i militari hanno persino ricevuto una lista di quello che dovevano portare indietro. Anche se, come riscontrato da diverse conversazioni telefoniche, il leit motiv era solo uno: "prendi tutto quello che puoi", si sentiva dire il soldato in russo dall'interlocutore dall'altro lato della cornetta.

Televisori, tende, utensili da cucina, apparecchi tecnologici e persino un tavolo. Ma anche vestiti, condizionatori e gadget elettronici: questo è parte del "bottino di guerra" che i militari dell'esercito del Cremlino hanno spedito alle loro famiglie dalla città bielorussa di Mazyr alla Russia, attraverso un centro di spedizioni della Cdek, un corriere russo che lavora anche sulle lunghe distanze.

Lo testimonia un video del Progetto Hajun, che è un gruppo di volontari bielorussi anonimi che si occupa di osservare tutte le attività militari - compresi gli spostamenti dei russi - che avvengono sul territorio nazionale. Il Progetto Hajin si è avvalso dell'OSINT, la disciplina di intelligence che si occupa della ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie d'interesse pubblico ottenute da fonti pubbliche e aperte. Nell'ufficio postale, infatti, è installata una telecamera che registra tutta la scena per più di tre ore. Diversi soldati russi danno nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e una sommaria descrizione dei pacchi all’impiegata dietro al bancone per colli che pesano fra i 50 e i 450 chilogrammi per un totale di due tonnellate. Il corriere lascerà i pesanti pacchi a Mosca, Omsk, Ulyanovsk e altre città russe.

Sulla lista stilata dal Progetto Hajun ci sono sedici nomi di soldati russi, i loro indirizzi e il numero di telefono del destinatario della spedizione. E' una registrazione di sole tre ore in un ufficio di spedizioni di una qualsiasi città bielorussa. E' possibile quindi ritenere che anche in altri uffici postali si sia ripetuta la stessa scena. A dimostrazione che i russi hanno saccheggiato le case dei civili ucraini, portando via il possibile.