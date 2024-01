Da modello di sviluppo a narco-Stato: cosa sta succedendo in Ecuador

Era considerato uno dei Paesi più sicuri dell'America latina. Ma nel giro di poco più di un decennio, la situazione è degenerata, tanto che oggi l'Ecuador assomiglia sempre più a un narco-Stato sull'orlo di un "conflitto armato interno", come lo ha definito il suo neo presidente, il 35enne Daniel Noboa.

Le immagini dell'incursione di uomini in passamontagna con fucili e pistole nello studio della tv pubblica Tc durante una trasmissione in diretta hanno fatto il giro del mondo. Ma ancora più drammatici sono stati i video che il 9 agosto scorso hanno documentato l'omicidio di Fernando Villavicencio, candidato dell'opposizione in corsa per la presidenza.

A vincere le elezioni era stato Noboa, rampollo della famiglia più ricca del Paese, che con le sue immense proprietà terriere e le sue decine di aziende controlla il commercio delle banane e di altri generi alimentari. Noboa aveva annunciato il pugno duro nei confronti dei cartelli della droga, ma i primi risultati non sono entusiasmanti: lo scorso fine settimana Adolfo Macias, leader della famigerata banda di narcotrafficanti Los Choneros, è fuggito dal carcere. Diversi agenti di polizia sono stati rapiti e numerose bombe sono state fatte esplodere in tutto l'Ecuador. Martedì, anche un altro boss del traffico di droga, Fabricio Colon Pico del gruppo Los Lobos, era fuggito dalla custodia della polizia dalla città di Riobamba. In tutto questo, il colonnello Pico è stato accusato di essere coinvolto in un complotto per uccidere il procuratore generale del Paese. Da qui la decisione di Noboa di dichiarare lo stato di emergenza. Ma come si è arrivati a questo punto?

Il modello Correa

Un decennio fa l'Ecuador era visto al di fuori dei suoi confini come un modello di sviluppo economico e sociale. Tra il 2006 e il 2016, la povertà era diminuita dal 36,7% al 22,5%, complice un aumento dello spesa pubblica che aveva migliorato sanità e istruzione, mentre la disoccupazione era scesa sotto il 4%, la metà della media del resto dell'America latina.

Dietro questo successo c'era la mano del presidente Rafael Correa: politico ed economista di ispirazione socialista, Correa si era insediato nel 2007 trovando un Paese ingolfato da un debito pubblico enorme e dai rigidi paletti posti dal programma di assistenza del Fondo monetario internazionale. La crisi finanziaria internazionale del 2008 peggiorò ancora il quadro, ma Correa colse l'occasione per dichiarare la bancarotta dello Stato e sganciarlo dai creditori esteri.

Le tensioni con gli Usa

Al contempo, Correa si allontanò dagli Stati Uniti, che fino a quel momento avevano una stretta cooperazione con l'Ecuador, usato come base strategica per la lotta al narcotraffico nell'America latina. Proprio questa cooperazione fu messa in discussione da Correa, che mise mano alle nomine della polizia antidroga senza consultarsi con Washington. I rapporti peggiorarono nel tempo, con l'ex presidente che espulse alcuni diplomatici Usa e offrì asilo politico a Julian Assange. Di contro, Correa si avvicinò all'Iran e alla Cina, della quale non disdegnò generosi prestiti.

Grazie ai successi in campo economico e sociale, Correa ottenne un enorme consenso popolare, che gli permise di restare al potere per un decennio, resistendo a un colpo di Stato e alle tensioni politiche interne, comprese quelle con la Chiesa cattolica. Nel 2017, però, fu costretto a lasciare l'incarico, per poi rifugiarsi poco dopo in Belgio, dove tuttora vive, in seguito alla condanna al carcere per corruzione.

L'inversione di rotta

ll suo successore, Lenin Moreno, pur provenendo dallo stesso partito di sinistra, iniziò un cammino di riavvicinamento agli Stati Uniti e mise in campo politiche neoliberiste e di austerity, siglando un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale. Il nuovo corso venne proseguito nel 2021 da Guillermo Lasso, esponente dell'Opus Dei e primo presidente di destra dell'Ecuador dopo oltre un ventennio. Lasso porta avanti privatizzazioni e l'aumento della produzione di petrolio, tagliando la spesa pubblica. Scoppiano proteste in tutto il Paese, represse con la forza. Nel frattempo, il neo presidente viene accusato di corruzione dal Parlamento e nel maggio 2023 è costretto a dimettersi.

È in questi anni di turbolenze politiche che la criminalità organizzata riesce a proliferare. Il prodotto interno lordo pro capite dell’Ecuador si è ridotto del 5% negli ultimi quattro anni, e questo ha consentito alle gang di arruolare nuove forze, anche tra i minorenni. Le mafie con sede in Colombia, Messico e persino in Albania hanno progressivamente aumentato il loro raggio di azione nel Paese.

Il narco-Stato

Le autorità affermano che i cartelli messicani e la mafia albanese acquistano cocaina colombiana, la inviano in Ecuador, quindi si affidano a bande locali per farla passare attraverso i porti ecuadoregni e da qui negli Stati Uniti e in Europa. Le bande governano anche il sistema carcerario e le prigioni sono diventate delle centrali di reclutamento. Le morti violente a livello nazionale sono salite a 8.008 nel 2023, ha affermato il governo, quasi il doppio rispetto alla cifra del 2022 di oltre 4.500. Chi si oppone alle bande, come il candidato presidenziale Villavicencio, viene fatto fuori.

Noboa ha promesso di reprimere il crimine, partendo proprio dalle carceri. A novembre ha lanciato il cosiddetto "Piano Phoenix" per la sicurezza, che comprende una nuova unità di intelligence, armi tattiche per le forze di sicurezza, nuove prigioni di massima sicurezza e una maggiore sicurezza nei porti e negli aeroporti. Al suo fianco ci sono gli Stati Uniti, che 200 milioni di dollari in nuove armi per l'esercito.