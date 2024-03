Cosa succede se Trump non paga 454 milioni di dollari?

È un lunedì nero per Donald Trump, che sta facendo una corsa contro il tempo per avere 454 milioni di dollari. L'ex presidente americano non è riuscito a trovare fideiussioni per coprire l'ingente somma che è stato condannato a pagare per i reati finanziari e fiscali commessi dalla sua Trump Organization nel 2010: con gli interessi accumulati dal giorno del verdetto (al ritmo di 100mila dollari al giorno), la cifra arriva a 463,9 milioni di dollari. La scadenza per pagare è oggi, lunedì 25 marzo.

Sempre oggi Trump, imputato in quattro cause penali e già condannato a multe molto pesanti in due processi civili, deve apparire davanti al giudice del Tribunale Penale di Manhattan per la fissazione di una nuova data per il processo sui pagamenti a un'attrice di film porno, Stormy Daniels.

Il mancato pagamento della somma può comportare il sequestro di beni del tycoon: i suoi palazzi, automobili, aerei ed elicotteri potrebbero essere pignorati per volontà della procuratrice di New York Letitia James. Quello che preoccupa di più l'entourage del tycoon è il congelamento dei conti bancari, più semplice da attuare rispetto al sequestro dei beni materiali.

Che cosa succede se oggi Trump non paga?

Per questo i suoi legali si sono mobilitate per cercare di evitare un collasso economico a Trump, impegnato nella campagna per le presidenziali di novembre prossimo. Gli avvocati hanno chiesto alla corte di New York un rinvio della scadenza del pagamento e la riduzione del deposito richiesto a 100 milioni di dollari. Nel frattempo, sono al lavoro per tampinare quattro broker finanziari, che hanno contattato 30 diverse compagnie specializzate nell'emissione di fideiussioni. Queste compagnie però non mettono sul piatto più di 100 milioni, chiedendo in cambio una garanzia monetaria e non immobiliare. Quindi, nulla da fare. La vicenda dimostra, ancora una volta, la mancanza di liquidità di Trump, che ha tuttavia un patrimonio immobiliare rilevante. Secondo le stime fatte dal New York Times, Trump disporrebbe di 350 milioni in contanti.

E per colpire Trump, la procuratrice di New York Letitia James attacca il suo patrimonio. "Se non paga sequestreremo parte del suo patrimonio immobiliare, come si fa con qualunque altro condannato", ha detto. Se Trump non dovesse dare la somma richiesta entro oggi, si vedrà cadere sulle spalle la richiesta di un versamento di 112 mila dollari di interessi per ogni giorni di ritardo.

Il guaio tributario potrebbe essere però un vantaggio politico per Trump, che da tempo si dichiara una vittima della persecuzione operata dei democratici e architettata dal suo rivale Joe Biden. Se il magnate americano non pagherà una cauzione che copra almeno 464 milioni di dollari di multe più gli interessi, "la sua immagine cambierà radicalmente agli occhi di molte persone perché è sempre apparso come un miliardario di successo", osserva con l'Afp Andrew Weissmann, ex procuratore federale e autore di un libro sulle accuse dell'ex presidente.