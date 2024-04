Trent'anni fa il genocidio in Ruanda, cosa successe e qual è stato il ruolo dell'Occidente

Sono passati 30 anni dal genocidio in Ruanda del 1994, un periodo buio segnato dalle terribili brutalità commesse da miliziani estremisti appartenenti alla maggioranza etnica hutu, che hanno causato la morte di circa 800mila persone, principalmente di etnia tutsi. Ieri (domenica 7 aprile) si è tenuta una cerimonia di commemorazione nella capitale Kigali, con la partecipazione del presidente Paul Kagame, il cui partito governativo - il Fronte Patriottico Ruandese - ha messo fine al genocidio. Presenti erano anche rappresentanti di istituzioni regionali e globali, tra cui l'Unione Africana, l'Unione europea e l’Onu, insieme a delegazioni ministeriali e leader attuali e passati provenienti da circa 60 nazioni.

Le radici del conflitto

"La nostra storia è stata lunga e travagliata", ha detto Kagame durante la cerimonia. "Il Ruanda è stato completamente umiliato dalla portata delle nostre perdite, e le lezioni che abbiamo imparato sono incise nel sangue", ha aggiunto. Le radici del conflitto affondano nell'epoca coloniale, quando i colonizzatori belgi (che succedettero ai tedeschi nel 1924 ereditando il mandato sul Paese dalla Società delle nazioni) divisero la popolazione ruandese in base all'etnia, suddividendo gli abitanti in hutu, tutsi e twa. Questa divisione etnica generò tensioni e disuguaglianze sociali, fomentate dalla scelta dei belgi di collocare gli hutu alla base e i tutsi al vertice della piramide sociale.

Dopo l'indipendenza del 1962, il potere passò nelle mani degli hutu, che erano in maggioranza, intensificando il senso di marginalizzazione tra i tutsi. Il 6 aprile 1994, un aereo su cui viaggiavano il presidente hutu Juvenal Habyarimana e quello burundese Cyprien Ntaryamira fu abbattuto sopra Kigali, scatenando un'ondata di violenza senza precedenti. Le milizie hutu estremiste, supportate dal governo, avviarono una brutale campagna di sterminio contro i tutsi e gli hutu moderati, accusati di tradimento. Nel giro di un centinaio di giorni, questa furia distruttiva portò alla perdita di circa 800mila vite e devastò circa tre quarti della popolazione tutsi del Paese.

La risposta internazionale

Nonostante siano passati 30 anni dal genocidio, la "vergogna" dell'Onu per non essere riuscita a prevenirlo "rimane indelebile", ha affermato l'ex Segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon. Nel bel mezzo dei massacri del 1994, l'Onu ritirò la maggior parte dei 2.500 soldati che erano di stanza in Ruanda con la missione Unamir, in quello che gli storici indicano pressoché unanimemente come il peggior fallimento nella storia delle Nazioni Unite. "Avremmo potuto fare di più. Avremmo dovuto fare di più. I caschi blu sono stati ritirati dal Ruanda nel momento in cui ce n'era più bisogno (...). La vergogna di quella decisione non si è ancora dissolta nel corso di una generazione", ha affermato l'ex-Segretario generale.

Anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, presente alla cerimonia in quanto presidente in carica durante gli anni del genocidio, ha riconosciuto la responsabilità degli Usa nel non aver prontamente fermato il massacr. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ammesso che al momento dell'inizio del genocidio "la comunità internazionale aveva i mezzi per conoscere e agire", basandosi sulle esperienze dei sopravvissuti dell'Olocausto e del genocidio armeno, ma non lo ha fatto.

Le parole del capo dell'Eliseo sono coerenti con la linea adottata da Parigi a partire dal 2017 (quando è stato eletto la prima volta) circa il riconoscimento del ruolo della Francia nel travagliato passato coloniale e post-coloniale del continente africano. Per quanto il Ruanda non fosse una colonia francese, il governo transalpino (sotto la presidenza di François Mitterrand) manteneva stretti legami con l'esecutivo tutsi e con l'humus imprenditoriale del Paese. Un supporto che non è venuto meno neanche con l'avvicinarsi della data fatidica dell'aprile 1994, quando ormai le tensioni tra i gruppi ruandesi erano sul punto di scoppiare.

Nel 2021, un rapporto commissionato dal governo del piccolo Paese dell'Africa orientale ha inchiodato lParigi alle sue responsabilità: "Gli ufficiali francesi hanno armato, consigliato, addestrato, equipaggiato e protetto il governo ruandese, incurante dell'impegno del regime di Habyarimana per la disumanizzazione e, in definitiva, la distruzione e la morte dei tutsi", si legge nel documento di 600 pagine. Il report accusava Parigi di non aver mosso un dito per prevenire la mattanza, e anzi di aver protetto i membri delle forze che si macchiarono del sangue tutsi anche tramite il rifiuto di condividere "documenti e testimonianze critiche" che avrebbero permesso di perseguire i responsabili.

Un altro studio, pubblicato in Francia e commissionato dallo stesso Macron, aveva concluso che Parigi ebbe "responsabilità enormi" in quanto rimase alleata con il governo "razzista, corrotto e violento" di Kigali anche quando questo iniziò a massacrare i tutsi. Ma non si menzionava alcuna complicità diretta della repubblica francese nel genocidio. Un piccolo passo avanti nel riconoscimento del ruolo storico dell'Eliseo, ma molto meno di una piena ammissione di colpevolezza, nello stile "gradualista" di monsieur le Président (come avvenuto recentemente anche in merito alla strage della Senna del 1961). "La Francia è al fianco del Ruanda e del popolo ruandese, in memoria dei milioni di bambini, donne e uomini martirizzati solo perché nati tutsi", ha aggiunto Macron intervenuto alla cerimonia di domenica tramite un video pre-registrato.

Il futuro del Ruanda

Il contrasto tra il Ruanda di allora e quello di oggi è evidente. Nuove start-up, automobili di lusso, grattacieli moderni e hotel a cinque stelle accolgono turisti provenienti da tutto il mondo e contrastano con quello che prima era un Paese prettamente agricolo. Ma dietro a tutto questo successo c'è ancora l'ombra del passato: il ricordo del genocidio rimane vivo e il Paese continua a essere segnato dalla divisione e dalla sofferenza. "Chiunque non sia familiare con il Ruanda potrebbe pensare che tutto vada bene," ha sottolineato Joseph Sebarenzi, un tutsi che ha ricoperto la carica di presidente del parlamento del Ruanda fino al 2000, quando è fuggito in esilio.

"Le persone lavorano insieme, vanno in chiesa insieme, fanno affari insieme. Questo è positivo. Ma le divisioni etniche sono ancora presenti" e rimangono praticamente invariati dal 1994, con l'85% della popolazione composta dagli Hutu e solo il 14% dai Tutsi. Gli attivisti per i diritti umani sostengono che quello di Kagame, che ha vietato qualsiasi forma di organizzazione basata su linee etniche, sarebbe un regime autoritario che ha instaurato un clima di paura che scoraggia la discussione aperta e libera, reprimendo gli oppositori e costringendoli alla fuga, imprigionandoli o facendoli scomparire in circostanze misteriose.

La situazione con i Paesi confinanti sembra essere tesa. Durante il suo intervento, Kagame ha espresso gratitudine alla Repubblica Democratica del Congo per aver accolto i rifugiati ruandesi durante il genocidio, ma ha anche accusato il Paese di fornire "supporto ufficiale" ai ribelli hutu rimasti, i quali miravano a "riorganizzarsi e tornare per completare il genocidio". D'altro canto, il Ruanda stesso è stato accusato di sostenere gruppi ribelli in Congo e di depredare le ricchezze minerarie, accuse che Kigali ha respinto.

Per la comunità internazionale il Ruanda invece è un ottimo partner, soprattutto perché la nazione ha dato la disponibilità a gestire l'accoglienza dei rifugiati della regione, ma anche quelli europei, con il Regno Unito e altri Paesi che vorrebbero appaltargli l'accoglienza di una parte dei loro richiedenti asilo. Ora, Kagame si prepara per le prossime elezioni, anche se la sostanziale mancanza di rivali politici prospetta un'altra vittoria per il presidente in carica, con un nuovo mandato di sette anni a portata di mano.