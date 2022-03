Cosa vuol dire essere un paese "ostile" alla Russia

Il governo russo ha pubblicato un elenco di paesi "ostili" che hanno commesso azioni contro la Russia, le sue aziende e i suoi cittadini. L'elenco coincide con tutti i paesi che hanno imposto delle sanzioni economiche alla Russia come risposta all'invasione dell'Ucraina voluta da Vladimir Putin. Nella lista c'è anche l'italia. Cosa comporta far parte di questa lista?

Il significato di "paese ostile"

Nei giorni scorsi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva detto che il governo russo avrebbe considerato "ostili" tutti i paesi che avrebbero introdotto sanzioni contro la Russia. "A giudicare dalle misure che molti paesi stanno adottando contro di noi, ora sono tutti, de facto. Il governo russo non è nuovo nell'utilizzo di questo "strumento". Lo scorso anno Stati Uniti e Repubblica Ceca erano stati definiti "ostili" come rappresaglia a delle sanzioni economiche statunitense per l'accusa di interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2020 e per le accuse ceche in seguito all'esplosione di un deposito di munizioni.

Cosa significa far parte della lista dei paesi ostili?

Le conseguenze sono di tipo economico. Secondo il decreto del governo russo, "I cittadini e le aziende russe, lo stato stesso, le sue regioni e i comuni che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri dall'elenco dei paesi ostili potranno pagarli in rubli". In sostanza, chi deve dei pagamenti all'estero potrà farlo solo in rubli, la moneta corrente russa. La nuova procedura si applica ai pagamenti superiori a 10 milioni di rubli al mese, ossia poco meno di 80mila euro e poco meno di 70mila dollari. Il problema è proprio il rublo. Dall'inizio del conflitto, la moneta russa si svaluta sempre più: per acquistare un dollaro ci vogliono oltre 153 rubli. Un mese fa ne bastavano 75: vuol dire che il valore del rublo rispetto al dollaro si è più che dimezzato in soli 30 giorni. Riguardo il cambio con l'euro, si cambia con il rublo a 164,7, mentre un mese fa per acquistare un euro ne bastavano 86.

Ci si interroga sul perchè un debitore debba accettare una moneta che vale sempre meno e se questo possa costituire default, un'impossibilità di restituire il debito. Come riporta Bloomberg, la Russia ha 117 milioni di dollari di cedole su obbligazioni in dollari in scadenza il 16 marzo che non hanno la possibilità di essere pagate in rubli. Le aziende russe interessate nell'immediato a pagamenti di obbligazioni estere sono Rosneft e Gazprom per oltre 3 miliardi di dollari.