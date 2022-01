"Così ho preso 4 volte il virus"

Se non è un record ci siamo vicini. Mea Walton, 20enne inglese che studia per diventare infermiera, ha contratto il virus ben 4 volte, per fortuna senza sviluppare mai conseguenze serie. Walton ha raccontato ai media di essersi infettata una prima volta nel settembre del 2020 quando lavorava in un pub. Nonostante indossasse la mascherina a un certo punto ha iniziato a sentirsi poco bene. Sulle prime ha pensato ad un'allergia, ma poi è stata convinta dalla madre a fare il test molecolare che ha avuto esito positivo.

La seconda infezione è arrivata pochi mesi dopo, a gennaio del 2021, poco prima di iniziare il tirocinio da infermiera. Questa volta a contagiarla sarebbero stati i genitori, risultati positivi, nonostante la ragazza abbia cercato di evitare ogni contatto con loro dopo la conferma della loro positività. E sono due.

Qualche settimana dopo la giovane studentessa è andata a Bruxelles in soccorso di un amico di famiglia rimasto positivo. È partita con un test Pcr negativo, ma al momento del tampone per fare rientro del Regno Unito ha scoperto di aver contratto di nuovo il virus. A quel punto, ha detto la giovane, "pensavo che non mi sarei contagiata mai più". E invece no. A gennaio di quest'anno Mea si è infettata di nuovo: era in procinto di prendere un volo per Los Angeles, ma è stata bloccata dal responso del tampone, di nuovo positivo. Ironia della sorte: nonostante abbia lavorato per un lungo periodo in ospedale come infermiera tirocinante, la ragazza è convinta di non essersi mai contagiata a causa di un paziente.

La seconda e terza infezione sono state quasi totalmente asintomatiche, mentre l'ultima ha provocato alla giovane dei semplici sintomi influenzali. La studentessa ha raccontato ai media di aver già fatto due dosi di vaccino e di essere in attesa del booster.