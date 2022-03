Covid, l'Austria dice stop alla vaccinazione obbligatoria

Il progressivo calo dei positivi al Covid e l'allentamento delle misure restrittive anti contagio hanno spinto l'Austria a sospendere la legge sulla vaccinazione obbligatoria, entrata in vigore a febbraio ma con multe a partire da metà marzo. Ad annunciarlo la ministra per gli affari europei e costituzionali, Karoline Edtstadler, sottolineando che la decisione è in linea con i consigli direttivi della commissione di esperti.

L'Austria allenta quasi tutte le restrizioni

Dopo la Svizzera, la Germania e la Francia, anche l'Austria ha deciso di dire addio ai divieti legati al Covid. Dal 5 marzo, Vienna ha annullato quasi tutte le norme scattate con la pandemia. In particolare, è stato sospeso l'obbligo del green pass all’interno dei negozi mentre l'uso della mascherina è stato limitato ai "contesti vulnerabili", come i supermercati, le farmacie e i mezzi di trasporto pubblico. Ora arriva anche lo stop all'obbligo di vaccinazione per gli adulti: "Abbiamo deciso di seguire il consiglio della commissione di esperti", ha dichiarato la Edtstadler durante una conferenza stampa a Vienna. Con Omicron come variante predominante, la vaccinazione obbligatoria "non è più proporzionata", ha spiegato il ministro della salute Johannes Rauch. In Italia, invece, resta l'obbligo vaccinale per gli over 50.