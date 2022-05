Covid, ora la Cina ha paura: rinviati i giochi asiatici in programma a Settembre

Erano in programma dal 10 al 25 settembre ma il Consiglio olimpico dell'Asia ha annunciato oggi il rinvio della XIX edizione dei Giochi asiatici che si sarebbero dovuti svolgere ad Hangzhou, in Cina. Una misura che fa capire quanto l'emergenza covid picchi duro nel paese alle prese con la diffusione della variante omicron che - complice la strategia zero Covid attuata dalle autorità - rischia di mettere in lockdown persino Pechino, megalopoli da 21 milioni di abitanti.

Pechino ha aggiunto altre 4 aree ad alto rischio per il Covid-19, di cui due nel distretto di Chaoyang e due in quello di Fangshan, a conferma di una situazione pandemica che le autorità locali considerano ancora difficile. La capitale cinese, secondo gli aggiornamenti forniti nel briefing serale, vanta un totale di 17 aree ad alto rischio e di 31 aree a medio rischio, ha precisato Pang Xinghuo, la numero due del Centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie, aggiungendo che sono state rilevate 39 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, di cui 38 in gruppi già interessati a misure di controllo.

Intanto sono quasi 21 milioni i residenti di Pechino sottoposti ai test di massa anti-Covid all'indomani della chiusura di quasi 50 stazioni della metropolitana e del blocco di più di 100 linee di autobus. Disposto il telelavoro per Chaoyang, il distretto più colpito dall'ondata di Covid, e per le altre aree in cui i trasporti pubblici sono stati sospesi.