Acqua salata e tè allo zenzero: i consigli anti covid del "dottor Fauci" nordcoreano

Come si cura il covid in Corea del Nord? Semplice, con antinfiammatori, antibiotici, acqua salata e tè allo zenzero, anche perché ufficialmente si tratta solo di una “febbre”. Così la chiama Ryu Yong Chol, il funzionario, diventato il volto pubblico della pandemia a Pyongyang, che ogni giorno alle 9.30 annuncia il bollettino covid sulla televisione di Stato. Sembra sia stato in passato direttore generale al Ministero della Salute di Pyongyang. È da una settimana cheRyu Yong Chol appare in tv per fornire, con toni molto pacati, gli ultimi aggiornamenti sui casi di “febbre” e i rimedi per combattere i sintomi. Dai media è stato ribattezzato il “dottor Fauci nordcoreano”.

Prima ondata covid ufficiale in Corea del Nord

Ufficialmente la Corea del Nord sta affrontando la sua prima ondata covid, visto che in passato la piccola Repubblica popolare democratica di Corea non ha segnalato neanche un caso di coronavirus, facendo pensare più ad una negazione che ad una realtà. Attualmente in Corea del Nord, secondo il regime di Kim, si contano solo 168 contagi e 1 decesso mentre secondo altre fonti i casi di coronavirus avrebbero superato i 2 milioni (2,24 milioni), provocando 65 morti.

ONU: situazione in Nord Corea “potenzialmente devastante”

Le Nazioni Unite hanno definito la situazione in Nord Corea “potenzialmente devastante” se non si agisce subito, visto che il sistema sanitario del Paese è arretrato. Pyongyang, però, tende a minimizzare, anche per quanto riguarda i possibili effetti economici della pandemia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna, “anche in una situazione di massima emergenza per la prevenzione delle epidemie, la produzione normale viene mantenuta nei principali settori industriali e i progetti di costruzione su larga scala vengono portati avanti senza rallentamenti. Si registrano costantemente buoni risultati nella guerra antiepidemica in corso”. Nonostante la situazione “stia migliorando”, il governo nordcoreano ha chiesto aiuto alla Cina che prontamente ha inviato a Pyongyang tre aerei carichi di medicinali e materiale sanitario contro il covid.

In Nord Corea il covid si combatte con gargarismi e tè allo zenzero

Intanto Ryu Yong Chol, il dottor Fauci nordcoreano, continua ad apparire in tv e a fornire indicazioni su come combattere la “febbre”, molto simili ai classici consigli della nonna. Ci vogliono antidolorifici e antibiotici ma anche gargarismi con acqua salata mattina e sera e tè allo zenzero o al salice tre volte al giorno, viste le note proprietà antinfiammatorie. Di vaccino non se ne parla, anche perché il covid non è covid ma è solo “una febbre”.