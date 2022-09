La fine della pandemia è vicina (secondo l'Oms)

La fine della pandemia di Covid-19 è "in vista", ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver rivelato che i decessi settimanali per il virus in tutto il mondo hanno raggiunto il livello più basso da marzo 2020. Tuttavia, ha avvertito l'Oms, il coronavirus rappresenta ancora una "acuta emergenza globale", dato che durante i primi otto mesi del 2022 più di 1 milione di persone sono morte a causa del Covid-19.

"La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali segnalati per Covid-19 è stato il più basso da marzo 2020", ha confermato il direttore generale dell'organismo sanitario internazionale, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la 72esima Sessione dell'Oms Europa in corso a Tel Aviv. La Sessione ha visto impegnati i ministri della salute e gli esperti di salute pubblica di alto livello di tutti i 53 Stati membri della regione europea dell’Oms. "Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia - non ci siamo ancora, ma la fine è vicina", ha aggiunto.

Ghebreyesus ha però ricordato che "un maratoneta non si ferma quando vede il traguardo, corre più forte, con tutta l'energia che gli resta" e "anche noi dobbiamo farlo", ha avvertito. "Possiamo vedere il traguardo, siamo in una posizione vincente. Ma ora è il momento peggiore per smettere di correre. Ora è il momento di correre più forte e assicurarci di superare il limite e raccogliere i frutti di tutto il nostro duro lavoro", ha insistito il direttore dell'Oms. "Se non cogliamo questa opportunità ora, corriamo il rischio di più varianti, più morti, più interruzioni e più incertezza. Quindi cogliamo questa opportunità", ha commentato ancora il numero uno dell'Oms.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 18.854 i nuovi contagi, secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Le vittime sono state 69. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di oltre 22 milioni.