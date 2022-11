Scoppia maxi protesta anti lockdown nella fabbrica di iPhone Foxconn

Proteste su larga scala sono scoppiate nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou dove ha sede la più grande fabbrica di iPhone. Sui social media sono circolate immagini che mostrato un folto gruppo di lavoratori che marciava su una strada fronteggiati da poliziotti in assetto antisommossa. Nelle scorse settimane, l’impianto, il più grande assemblatore al mondo di iPhone della Apple, è stato al centro della fuga di massa di lavoratori per sottrarsi a un lockdown anti-Covid.

Oltre 100.000 lavoratori sarebbero stati rinchiusi nei "dormitori" per settimane senza neppure essere pagati. Le immagini "scappate" alla censura di Pechino mostravano cumuli di rifiuti ammassati nei cortili degli stabilimenti gettati dalle finestre dei dormitori.

Riots have reportedly broken out at the Foxconn IPhone Factory in the Chinese City of Zhengzhou, the recent Civil Unrest is due to COVID Lockdowns where over 100k Workers have been locked in their “Factory Dorms” for weeks with a majority not being paid during the Lockdown. pic.twitter.com/XxUuD9R1We