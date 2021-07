L'appello a Boris Johnson: "Non revocare tutte le restrizioni, si rischiano 100mila nuovi casi di Covid al giorno"

Johnson riapre tutto tra 10 giorni, e in Inghilterra non tutti sono d'accordo. Sono 122 i medici e gli scienziati che in una lettera pubblicata su 'Lancet' chiedono al primo ministro britannico Boris Johnson di rivedere la sua decisione di revocare le restrizioni anti-Covid dal prossimo 19 luglio, compreso l’obbligo di indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso.

La variante Delta colpisce soprattutto i giovani

Si tratta di ''un esperimento pericoloso, illogico e anti etico'', scrivono i medici, che sottolineano come la riapertura in coincidenza con la diffusione della variante Delta possa ''fornire terreno fertile all'emergere di nuove varianti resistenti ai vaccini''. Dopo che il ministro della Salute Sajid Javid ha parlato del rischio di 100mila nuovi casi di Covid-19 al giorno questa estate, i medici hanno avvertito come l'infezione colpisca ora ''in modo sproporzionato'' i più giovani, ai quali non è stato offerto il vaccino. "Alla luce di questi gravi rischi, e dato che la vaccinazione offre la prospettiva di raggiungere rapidamente lo stesso obiettivo dell'immunità della popolazione senza incorrere in rischi, consideriamo non etica e illogica qualsiasi strategia che tolleri un alto livello di contagi", si legge nella lettera. Tra i firmatari anche Sir David King, ex consigliere capo scientifico del governo, e il dottor Chaand Nagpaul, presidente della British Medical Association.

Tornano a salire i ricoveri

I dati dei ricoveri tornano a essere un poì preoccupanti nel Regno Unito. Ingressi in aumento del 70% rispetto al valore corrispondente della scorsa settimana. Ancora un record di casi ieri, quando sono stati registrati 32.548 nuovi contagi da coronavirus, il numero più alto da gennaio, mentre le vittime sono 33. Secondo i dati delle autorità sanitarie, tra il primo luglio e oggi sono stati registrati 192.902 casi, un aumento del 42,8% rispetto ai sette giorni precedenti. Certo, quando vennero raggiunti per la prima volta 30mila casi all'inizio di novembre, i ricoveri erano in media 1500 al giorno. Oggi molti meno.

416 admissions, 2144 beds. Two big rises in a row. pic.twitter.com/biWcdvG2K8 — Oliver Johnson (@BristOliver) July 7, 2021

Basta mascherine obbligatorie e distanziamento in Gran Bretagna dal 19 luglio: a meno di novità inattese sarà così. Il premier Boris Johnson ha annunciato da tempo di voler procedere come stabilito e di togliere le principali restrizioni rimaste nonostante il dilagare della variante Delta. "Stiamo cercando di passare da un sistema elaborato di regole governative a uno in cui contiamo sulle persone e sulla loro responsabilità individuale per seguire i consigli, consapevoli che questa pandemia è lontana dall'essere finita", ha detto Johnson a più riprese. Basta obbligo di mascherine, stop al distanziamento sociale e fine dei controlli all'ingresso dei locali.

Alcuni sindacati non ci stanno e hanno avvertito che i lavoratori, soprattutto nei negozi e nel settore trasporti, sarebbero più a rischio se consumatori e passeggeri dovessero smettere dall'oggi al domani di indossare mascherine anche al chiuso in spazi ristretti e con assembramenti. Il Trades Union Congress ha definito "inaccettabile che un Governo deleghi le sue responsabilità ai singoli individui o datori di lavoro". Johnson tira dritto.