L'Inghilterra si mette il Covid alle spalle: da oggi zero restrizioni

Dopo due anni di restrizioni, all'inzio assai blande e poi via via più stringenti, l'Inghilterra torna alla normalità. O almeno ci prova. Da oggi, giovedì 27 gennaio, dice addio alle restrizioni Covid imposte per arginare il dilagare della variante Omicron. Si riavvolge il nastro e si torna alle regole dell'estate.

Cosa cambia

L'Inghilterra dice addio alle mascherine nei luoghi chiusi. E addio anche ai passaporti vaccinali. Tecnicamente i cittadini non saranno più legalmente obbligati a indossare mascherine, anche se saranno comunque raccomandate in alcuni contesti. La raccomandazione di mascherine in classe nelle scuole, invece, era già stata revocata lo scorso 20 gennaio come anche l'invito al lavoro a distanza. La catena di supermercati britannica Sainsbury's, per esempio, ha fatto sapere che continuerà a chiedere ai clienti di indossare le mascherine.

L'obbligo di mascherina rimane in vigore solo per i mezzi di trasporto a Londra. Lo stesso sindaco della capitale britannica, il laburista Sadiq Khan, (è anche responsabile della gestione dei trasporti urbani ndr) ha postato un tweet dal sapore informativo ma anche polemico: "Vi è un'annotazione importante da non trascurare mentre il piano B (sulle restrizioni anti Omicron) viene revocato: coprirsi il volto resta obbligatorio all'interno dei servizi di Tfl (l'ente del trasporto urbano di Londra) salvo per le persone esentate. Non possiamo mettere a repentaglio il duro lavoro fatto per riportare il virus sotto controllo, per favore indossate la vostra mascherina".

I passaporti Covid non saranno più richiesti per entrare in luoghi come discoteche, campi da calcio ed eventi su larga scala. I singoli esercenti portranno però chiedere ai clienti di fornire prove del loro stato di vaccinazione o di un recente test negativo.

Da lunedì 31 gennaio si potrà poi fare visitare gli anziani in casa di cura senza più limiti al numero d'ingressi (L''86,5% dei residenti delle case di cura è vaccinato con la terza dose). Ci saranno, inoltre, cambiamenti nel sistema di test per gli operatori sanitari, a partire dal 16 febbraio: si dovranno sottoporre a tampone rapido prima dell'inizio del turno, invece che testarsi con tampone molecolare una volta a settimana.

Il primo ministro Johnson ha anche confermato l'intenzione di porre fine alle regole di auto-isolamento per le persone affette dal Covid nelle prossime settimane. L'obbligo legale scade il 24 marzo, ma la data potrebbe essere anticipata. Decisione che nasce anche dalla necessità di fare fronte alla carenza di personale in settori chiave.

Scozia, Galles e Irlanda del Nord

Anche i governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord continuano ad allinearsi gradualmente al "liberi tutti" deciso per l'Inghilterra dal governo centrale Tory di Boris Johnson.

Belfast elimina il green pass per pub e ristoranti, mentre resta solo per i grandi eventi al chiuso. Eliminato anche l'obbligo di servizio al tavolo nonchè il numero massimo di sei commensali seduti insieme. Ridotti i giorni di isolamento per i positivi. In Galles non ci sono più limiti al numero di persone che partecipano a eventi all'aperto, in particolare quelli sportivi. Pub e ristoranti possono operare all'aperto senza la regola di un massimo di sei persone al tavolo e il distanziamento sociale. Resta comunque l'obbligo del green pass per gli adulti che prendono parte a grandi eventi al chiuso e all'aperto.

I viaggi

Revocato l'obbligo di test per i viaggiatori completamente vaccinati che fanno ingresso in Inghilterra. La decisione è arrivata dopo dopo che i dirigenti delle principali compagnie aeree hanno chiesto la cancellazione della misura.

L'andamento del Covid

I numeri dimostrano un netto rallentamento del Covid in Inghilterra, che potrebbe avere raggiunto il suo picco. Secondo i dati resi noti dallo stesso primo ministro (aggiornati al 17 gennaio) sono 19.450 le persone ricoverate in ospedale con il Covid, un dato in calo del 2% settimana su settimana. Piú di 34.000 persone erano in ospedale con il virus al culmine della seconda ondata.

"Conviviamo col virus"

L'inghilterra torna così a quello che era il piano originario: la convivenza col virus. Si deve "imparare a convivere con una malattia che probabilmente è qui per restare - dice il ministro della Salute, Sajid Javid - torniamo alle regole che avevamo a luglio scorso".

Johnson insiste sul livello record in Europa fatto registrare dal Regno unito nella somministrazione delle terze dosi booster del vaccino, offerte già a oltre il 60% degli over 12 e a "oltre il 90%" degli ultrasessantenni. E rivendica anche l'adozione di restrizioni limitate rispetto ad altri Paesi, cosa che nelle sue parole ha consentito all'isola di tornare sopra i livelli di pil pre Covid, di far segnare il tasso di crescita economica "più alto del G7" in questi mesi e di risalire a massimi storici dei tassi occupazionali, in particolare "dell'occupazione giovanile".

Il peso degli scandali

L'allentamento delle restrizioni coincide sì col calo dei contagi, ma c'è anche un aspetto politico. Il premier britannico Boris Johnson non vive esattamente un momento felice: c'è la pesante inchiesta "partygate" sulle feste a Downing Street in violazione delle regole del lockdown e poi ci sono le accuse mosse dalla parlamentare Tory, Nusrat Ghani, che ha denunciato di essere stata esclusa dall'esecutivo due anni fa solo per il fatto di essere "una donna musulmana". Tegole pesanti, c'è da considerare che nelle scorse ore anche il capo della polizia britannica Cressida Dick ha fatto sapere di aver avviato un’indagine sui party organizzati nella residenza del primo ministro durante il lockdown. Finora la polizia non lo aveva fatto, dicendo di voler aspettare i risultati dell’indagine interna.

In questo contesto, alleggerire le restrizioni per alcuni è anche una "mossa simpatia" per conquistare i favori dei cittadini. Sospetto avanzato chiaramente dal primo ministro del Galles, il laburista Mark Drakeford. Pur seguendo Londra nell'alleggerimento delle restrizioni, adotta un approccio più cauto e accusa Johnson di non rispettare le indicazioni della scienza e di andare verso una riapertura completa "per distrarre l'attenzione della gente dal terribile pasticcio" a Westminster.

Il cambio di passo di Londra

L'approccio di Boris Johnson nella gestione della pandemia è stato molto diverso in questi due anni. E' del marzo 2020 la frase choc: "Molte famiglie perderanno i loro cari". Pronunciata con tono grave ma, all'epoca, non accompagnata da severe misure. Mentre i governi prendevano misure sempre più drastiche, Londra "faceva spallucce" e consigliava: lavatevi bene le mani e chi ha sintomi stia a casa. Poi le vittime aumentate in modo vertiginoso. La paura. I divieti. Adesso il nuovo "liberi tutti". Vedremo cosa diranno i numeri.

"Liberi tutti" già in pericolo?

Sul ritorno alla normalità pesa già un'ombra. Il ritorno a scuola sta facendo salire i contagi da variante Omicron del Covid fra i bambini e potrebbe portare a un'altra impennata di casi negli adulti. E' quanto emerge dai risultati dello studio React-1, condotto dall'Imperial College di Londra. Come riporta l'emittente Sky News, lo studio, che si basa su circa 100 mila test effettuati in maniera casuale in tutta l'Inghilterra, mostrano che il tasso di contagio nei bambini in età da scuola primaria è del 7,8 per cento, durante il periodo dal 5 al 20 gennaio. Al contrario, i tassi di contagio negli adulti sono molto più bassi e in calo e gli adulti over 75 hanno quindi il 2,4 per cento di probabilità di ammalarsi. "Per qualcuno con un bambino che va a scuola, questo è un potenziale fattore di rischio per il resto della famiglia" ha affermato il professor Christl Donnelly del Centro per le malattie infettive di contatto con l'Oms dell'Università di Oxford.