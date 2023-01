"Pyongyang in lockdown per il Covid"

Le autorità della capitale nordcoreana Pyongyang avrebbero ordinato un lockdown di cinque giorni a causa dell'aumento dei casi di una "malattia respiratoria non specificata": lo ha riferito NK News, giornale in lingua inglese.con sede a Seul, citando un avviso del governo, il primo dopo otto mesi, fa notare la testata online. I residenti dovevano rimanere nelle loro case fino alla fine di domenica e sottoporsi a più controlli della temperatura ogni giorno

Ieri lo stesso media riferiva di persone, informate della chiusura imminente, intente a fare scorta di merci, come temendo che possa prolungarsi oltre il periodo indicato. Tra le malattie attualmente diffuse nella capitale il Covid-19 non viene ufficialmente menzionato. La Corea del Nord non lo ha fatto nemmeno durante un'ondata dello scorso anno, quando ha parlato solo di casi di "febbre". Pyongyang ha riconosciuto poi un primo focolaio di Covid-19 lo scorso anno, ma con limitate capacità di test diffusi, non ha confermato il numero di persone che avevano contratto il virus.

Non ci sono conferme ufficiali dai media statali nordcoreani sul lockdown nella capitale. Martedì, l'agenzia di stampa statale KCNA ha affermato che la città di Kaesong, vicino al confine con la Corea del Sud, ha intensificato le campagne di comunicazione pubblica "in modo che tutti i lavoratori osservino volontariamente le norme antiepidemiche sul lavoro e nella vita privata". La Cina, il principale alleato e partner commerciale della Corea del Nord, sta combattendo un'ondata di casi da quando ha abbandonato la sua politica zero-Covid alla fine dello scorso anno.