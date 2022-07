Bambina muore di Covid a 4 anni: non aveva alcun problema di salute

Una bambina di quattro anni, risultata positiva al tampone per il Covid venerdì scorso, è morta di polmonite innescata dal coronavirus. E' accaduto a Singapore ed è il secondo decesso tra i minori di 12 anni. La bambina, che non aveva alcun problema di salute prima di contrarre il Covid, ha iniziato ad accusare problemi respiratori e febbre prima di aggravarsi in tempi rapidissimi. La morte arriva a meno di un mese dal decesso di un bambino di un anno e mezzo infetto da Covid-19. Singapre sta attraversando un'ondata di contagi trainata da sottovarianti di Omicron.

La bambina di 4 anni morta di Covid non aveva precedenti medici e in precedenza era sempre stata bene, ha affermato il Ministero della Salute in una dichiarazione a Bloomberg News: " I bambini sono generalmente più resistenti alle infezioni da Covid-19 rispetto agli adulti e agli anziani. Nonostante ciò, le infezioni da Covid-19 possono causare malattie gravi tra i bambini". Venerdì scorso aveva iniziato ad avere febbre e problemi alle vie respiratorie: era risultata positiva al test rapido. Le erano sono stati prescritti farmaci ma domenica notte la situazione è precipitata. La causa della morte è stata determinata dal medico legale statale come polmonite da Covid-19.

Singapore sta valutando la sicurezza ed efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna Covid-19 per i bambini al di sotto dei 5 anni. Circa il 93% della popolazione di Singapore è vaccinata con doppia dose, più di tre cittadini su quattro hanno fatto anche un richiamo.