Covid, si rompe il serbatoio dell'ossigeno in ospedale: 22 morti

L'interruzione nella fornitura di ossigeno medico ha ucciso almeno 22 pazienti in un ospedale nello stato del Maharashtra dell'India occidentale. Lo stato è il più colpito dall'ultima ondata di casi di coronavirus nel subcontinente. E' successo a Nashik: l'incidente durante le operazioni di rifornimento di ossigeno ha interrotto la fornitura ai pazienti per circa 30 minuti. "Secondo le informazioni attuali, 22 persone sono morte a causa dell'interruzione della fornitura di ossigeno all'ospedale municipale di Zakir Hussain", ha detto a NDTV il funzionario Suraj Mandhare.

Tutte le vittime erano attaccate ai ventilatori e avevano bisogno di unsupporto costante di ossigeno. Lo Zakir Hussain Hospital è una struttura dedicata solo ai pazienti Covid. Circa 150 pazienti ricoverati nella struttura dipendono dall'ossigeno o dai ventilatori meccanici. Circa 31 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali.

Il panico si è diffuso tra i pazienti e tra i loro familiari quando la fornitura di ossigeno è stata interrotta. Le immagini strazianti hanno vasta eco in questi minuti sui media indiani.

Le immagini hanno mostrato la fuoriuscita di gas dall'autocisterna fuori dall'ospedale e densi fumi bianchi che hanno coperto rapidamente l'area. Il ministro della Sanità del Maharashtra Rajesh Tope ha promesso che il governo esaminerà la questione e condurrà un'indagine approfondita per fare piena luce.

