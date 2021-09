La nuova ondata negli Usa

I contagi stanno aumentando vertiginosamente in Kentucky, Georgia e Tennessee, alimentati dal ritorno a scuola dei bambini, restrizioni alle mascherine allentate e bassi livelli di vaccinazione. Un'ondata che era evitabile secondo i medici. Ma ci sono anche buoni segnali: a New York riapre Broadway dopo 18 mesi

Aumentano i contagi e i morti per Covid negli Stati Uniti, cancellando mesi di progressi. I decessi e i nuovi casi si stanno pericolosamente avvicinando ai livelli di molti mesi or sono, rafforzando di fatto la posizione del presidente Joe Biden che spingerà per misure più radicali per le vaccinazioni.

La nuova ondata di Covid negli Stati del Sud

La crescita dei casi è sospinta dalla maggiore contagiosità dalla variante Delta, ma anche dai tassi di vaccinazione non particolarmente incoraggianti soprattutto nel Sud. Se Stati come Florida e la Louisiana stanno migliorando dopo settimane molto complicate, i tassi di infezione stanno aumentando vertiginosamente in Kentucky, Georgia e Tennessee, alimentati dal ritorno a scuola dei bambini, restrizioni alle mascherine allentate e bassi livelli di vaccinazione. La situazione in alcuni ospedali è "drammatica" e ricorda il picco di infezione di gennaio: interventi chirurgici annullati negli ospedali nello stato di Washington e nello Utah; grave carenza di personale in Kentucky e Alabama; mancanza di posti letto in Tennessee; unità di terapia intensiva soto stress in Texas. Sei delle 10 contee con il maggior aumento di casi nell'ultima settimana sono nel Kentucky.

Sono passati nove mesi dall'inizio della campagna vaccinale, secondo i medici la nuova ondata era almeno in parte evitabile. La maggior parte dei morti e dei ricoverati infatti non è stata vaccinata.

The rising number of COVID cases in Kentucky is absolutely heartbreaking.



Preventable and heartbreaking. — Charles Booker (@Booker4KY) September 14, 2021

Obbligo di vaccino per i dipendenti federali

Pochi giorni fa Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti federali. Lo ha annunciato lo stesso Biden presentando l'iniziativa alla nazione. La nuova misura non prevede l'alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone piuttosto che ricevere il vaccino. Il dipartimento del Lavoro, ha spiegato il presidente, chiedera' alle aziende private con oltre 100 dipendenti di rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti. Al contrario, le aziende cui l'amministrazione federale affida appalti e subappalti rientreranno nell'obbligatorieta' vaccinale come i dipendenti interni.

L'Arizona è il primo Stato Usa a intentare causa contro l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 annunciato dall'amministrazione del presidente Joe Biden per 80 milioni di lavoratori statunitensi. La causa intentata dall'Arizona sostiene che l'obbligo di vaccinazione introdotto dalla Casa Bianca violi l'Equal Protection Clause favorendo gli immigrati irregolari, esentati di fatto dall'obbligo di vaccinazione proprio in virtù della "informalita'" del loro status legale.

Broadway riapre dopo 18 mesi

Broadway riapre dopo la più lunga chiusura della storia. Stasera dopo 18 mesi, scrive il New York Times, sono riprese le rappresentazioni di alcuni dei più grandi spettacoli del teatro musicale, tra cui "The Lion King", "Wicked" e "Hamilton". La ripresa delle rappresentazioni di spettacoli così importanti è un forte segnale che il teatro è tornato. Certo ci sono delle incognite: la pandemia non è finita, i turisti non sono tornati, e nessuno sa quanto un lungo periodo senza teatro dal vivo possa influenzare il comportamento dei consumatori.

Ma proprietari di teatri, produttori, organizzazioni non profit e sindacati hanno deciso che è ora di andare avanti. E non è solo Broadway a riaprire: nei prossimi giorni e settimane il Metropolitan Opera, la New York Philharmonic, New York City Ballet, Carnegie Hall e la Brooklyn Academy of Music apriranno le loro stagioni. "Broadway, e tutte le arti e la cultura della città, esprimono la vita, l'energia, la diversità, lo spirito di New York City", ha detto il sindaco Bill de Blasio. Molto erigide le misure sanitarie: per assistere agli spettacoli bisogna essere vaccinati e indossare la mascherina, mentre i minori di 12 devono presentare un recente test negativo.