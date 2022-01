Covid, a New York bocciato l'obbligo di mascherina

La Corte suprema dello stato di New York boccia l'obbligo di mascherina imposto dal governatore Kathy Hochul nelle scuole e nei luoghi pubblici. Secondo il giudice Thomas Rademaker, il governatore non ha l'autorità di imporre un tale obbligo senza il via libera legislativo dello Stato. "Anche se le intenzioni del governatore Hochul sono dettate da quella che sembra essere la volontà di proteggere i cittadini dello stato di New York", il mandato non può essere imposto e il governatore deve rivolgersi "ai legislatori dello stato", afferma il giudice.

L'obbligo di indossare la mascherina al chiuso nei luoghi pubblici nella Grande Mela è scattato lo scorso 13 dicembre. Decisione dettata per frenare la diffusione della variante Omicron.

Secondo quanto riferisce la Cnn, nonostante la sentenza, il Dipartimento statale intende proseguire con l'obbligo della mascherina e farà ricorso contro la decisione della Corte. Questo comporterà una sospensione automatica, che ripristinerà la regola fino a nuova sentenza.