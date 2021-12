Scopre di essere positiva al Covid in volo, insegnante isolata nel bagno dell'aereo

Ha trascorso il viaggio aereo tra Chicago e Reykjavik, in Finlandia, confinata nel bagno dopo essere risultata positiva al covid subito dopo il decollo.

È successo a un’insegnante di Chicago, Marisa Fotieo, lo scorso 19 dicembre. Stando a quanto riportato da diversi media americani Foteo aveva fatto due tamponi molecolari e cinque test rapidi prima di imbarcarsi su un volo per l’Islanda, tutti negativi. Dopo il decollo però ha iniziato a non sentirsi bene: mal di gola e altri sintomi che l’hanno spinta ad andare in bagno e a fare un altro test rapido, che aveva portato con sé, per scongiurare ogni pericolo. Peccato che il test sia risultato positivo.

La donna ha quindi chiamato un'assistente di volo, che prima ha tentato di trovarle un altro posto isolato per completare il viaggio e poi, avuta conferma che l’aereo era pieno, ha alla fine consigliato di terminarlo in bagno. La vicenda è stata raccontata dalla stessa Foteo con un video su Tik Tok in cui ha ironizzato sulla vicenda, taggando anche Iceland Air: “Quando risulti positiva sopra l’oceano Atlantico”, è il commento a corredo del video, in cui la donna è in bagno con mascherina e generi alimentari.

Il video ha totalizzato 1,5 milioni di reazioni e 4,4 milioni di visualizzazioni, e ha spinto migliaia di persone a seguire il prosieguo della vicenda: una volta atterrata a Reykjavik, dove avrebbe dovuto trascorrere le vacanza di Natale in famiglia, la donna ha trascorso la quarantena in hotel.