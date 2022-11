Omicron, scoperta la sottovariante "amazzonica": "Sta facendo risorgere la pandemia"

I ricercatori brasiliani hanno scoperto una nuova sottovariante di Omicron, proprio mentre si registra una nuova impennata di casi Covid in tutto il Brasile. La sottovariante in questione è stata identificata nella regione amazzonica dalla Rede Genômica della Oswaldo Cruz Foundation: denominata Be.9, una evoluzione di Ba.5.3.1 con cui condivide alcune mutazioni della variante BQ.1, che hanno già destato l'interesse degli scienziati, riportano i media brasiliani.

Secondo Tiago Gräf, ricercatore della Oswaldo Cruz Foundation, la nuova sottovariante sta facendo "risorgere la pandemia in Amazzonia" e, scrive su Twitter, "ciò che accade lì tende a ripetersi in altri stati brasiliani e potrebbe accadere di nuovo". Nelle ultime 24 ore sono state registrate 5.548 nuove infezioni in tutto il Paese, con una media settimanale di 9.128 al giorno, che rappresenta un aumento del 77% rispetto alla media di due settimane fa, secondo i dati dei governi statali pubblicati oggi. Il Brasile resta al momento il secondo Paese al mondo per numero di morti causati dal Covid