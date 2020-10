Scene da guerriglia urbana oggi nella pizza della Città Vecchia di Praga dove è andata in scena una manifestazione di tifosi di squadre di calcio e hockey che protestavano contro la sospensione dei rispettivi campionati nell'ambito delle misure anti-Covid.

I Covidiots che manifestano senza mascherine a Praga

La maggior parte dei manifestanti era senza mascherina e la polizia è intervenuta per disperderli con lancio di lacrimogeni e feriti. Secondo i racconti e i video sono stati lanciati sassi e petardi da parte dei manifestanti, circa duemila, che superavano il numero consentito di 500 nei raduni e la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Ci sarebbero anche dei feriti.

pic.twitter.com/EV5Qw9RbLN Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. October 18, 2020

La protesta riguardava anche le politiche del governo in generale contro la pandemia. "La gente protesta perchéil governo durante l'estate si era addormentato e non ha portato soluzioni alla crisi. Ha dovuto chiudere e ha fallito. La responsabilità è loro", ha detto al sito seznam.cz uno dei partecipanti arrivato appositamente da Ostrava (nord), città sede del club di calcio Banik, secondo l'agenzia di stampa Ansa. Una manifestazione simile si era svolta ieri anche a Bratislava. Nella capitale slovacca si erano radunate davanti alla sede del governo alcune centinaia di tifosi ma anche membri di gruppi dell'estrema destra per respingere le misure contro l'epidemia del coronavirus. Anche qui contro i partecipanti muniti di pietre e bottiglie che chiedevano tra l'altro le dimissioni del premier Igor Matovic, la polizia aveva dovuto ricorrere all'uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.