In spiaggia un cimitero di cozze morte: "Fa troppo caldo"

Incendi e morti improvvise per malori: l’eccezionale ondata di caldo che sta interessando il Canada finora ha portato diverse conseguenze negative. A questo si aggiunge adesso anche lo sterminio di un miliardo di animali marini. La stima è orientativa, la responsabilità secondo gli esperti sarebbe sempre da addebitare alle temperature fuori dal normale. L’attenzione sull’eccezionale moria di molluschi sarebbe stata accesa da Christopher Harley, un professore nel dipartimento di zoologia dell'Università della British Columbia. Il docente ha trovato tantissime cozze morte, aperte e che emanavano un odore cattivissimo – quindi probabilmente marcite nei loro gusci – lungo Kitsilano Beach.

Si tratta di una delle spiagge più famose e più frequentate di Vancouver che nei giorni scorsi non offriva un bello spettacolo. Attirato dal cattivo odore il professore ha scoperto i molluschi morti e ha approfondito la tematica vista l’attinenza con la sua specializzazione. Presso il dipartimento in cui lavora, infatti, studia tra le altre cose anche gli effetti del cambiamento climatico sull'ecosistema delle coste. Per analizzare la situazione ha anche ispezionato altre zone, come il Lighthouse Park a ovest di Vancouver. Lì ha visto e documentato con foto un letto di cozze morte che ricopriva tutta la riva. Non solo. Christopher Harley, con alcuni suoi studenti ha utilizzato anche telecamere a infrarossi per misurare le temperature. In qualche caso ha riscontrato livelli superiori a 50 gradi centigradi lungo la costa.

Le immagini sconvolgenti

Dati e immagini sconvolgenti ma che si sommano alle altre conseguenze terribili di queste temperature torride. Le cozze si attaccano sulle rocce, sono abituate ad essere esposte alla luce, soprattutto durante la bassa marea. Ma di certo non alle temperature registrate nei giorni scorsi in Canada. Si stima che possano sopravvivere a temperature non superiori ai 40 gradi centigradi. Negli ultimi giorni in Canada invece si sono sfiorati anche i 50 gradi. Un vero record in un’area caratterizzata da una media stagionale di 21 gradi.

Non solo cozze, anche lumache, stelle marine e vongole marciscono nell'acqua bassa. C'è da considerare un altro fattore: la morte in massa dei crostacei avrebbe ripercussioni anche sulla qualità dell'acqua. Cozze e vongole hanno quasi una funzione depurativa: aiutano a filtrare il mare. Queste temperature anomale hanno sorpreso e hanno anche causato tanti decessi, soprattutto tra le persone più anziane e con patologie pregresse. Secondo gli esperti il caldo è destinato a tornare anche nei prossimi giorni e si teme anche per gli incendi.