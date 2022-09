Emergono nuovi crimini di guerra russi nelle città liberate in Ucraina

Le forze ucraine continuano ad avanzare a nord, sud e ad est. La cattura dell'hub ferroviario di Izyum ha messo in crisi la catena logistica russa e costituisce il primo punto di svolta degli ultimi medi di guerra. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha salutato l'offensiva chiedendo all'Occidente nuovi armi e più potenti per le truppe di Kiev: Zelenskiy ho posto l'obiettivo di liberare l'intero territorio ucraino portando il confine internazionale a quelli del 2014.

Il comandante in capo dell'Ucraina, il generale Valeriy Zaluzhnyi, ha affermato che le forze armate hanno ripreso il controllo di oltre 3.000 km quadrati dall'inizio di questo mese e man mano che i villaggi vengono liberati emergono i primi racconti di nuovi crimini di guerra e violenze sommarie come testimoniato dagli inviati sul campo come Stefania Battistini del Tg1.

Entriamo nei primi villaggi liberati dalle truppe ucraine dove i russi si sono ritirati abbandonando le armi con @SimoTraini e @FolioMauro via @Tg1Rai #ucraina riconquista 100 km nella regione di #kharkiv #KharkivOffensive #kharkivcounteroffensive pic.twitter.com/IXzQ5XtWvL — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) September 10, 2022

Le immagini che rimbalzano dai social media mostrano l'accoglienza festosa che i cittadini dei villaggi liberati riservano ai militari ucraini.

Da Mosca, il ministero della Difesa ha affermato che le forze russe stavano colpendo le posizioni dell'esercito ucraino nella regione di Kharkiv con attacchi di precisione da parte di truppe aviotrasportate, missili e artiglieria. Ma per il Cremlinio è difficile negare come la ritirata dalla città di Izium, un importante centro logistico per le forze russe, sia stata la loro peggiore sconfitta da quando le truppe di Mosca sono state respinte dalla capitale Kiev a marzo. Migliaia di soldati russi hanno lasciato munizioni e equipaggiamento mentre fuggivano. Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov ha affermato che l'offensiva è andata molto "meglio del previsto", descrivendola come una "palla di neve che rotola giù da una collina".

Il silenzio quasi totale di Mosca sulla sconfitta - o qualsiasi spiegazione per ciò che era accaduto nel nord-est dell'Ucraina - ha provocato una forte rabbia tra alcuni commentatori favorevoli alla guerra e nazionalisti russi sui social media. I guadagni dell'Ucraina sono importanti dal punto di vista politico per Zelenskiy poiché cerca di mantenere l'Europa unita con l'Ucraina nonostante i tagli alle forniture di gas russo ai clienti europei.