"I russi hanno stuprato una bambina, la madre e torturato il padre": le rivelazioni terrificanti del dossier Onu

Nella guerra in Ucraina ci sono state pensati violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, soprattutto da parte russa. Il dossier dell'Onu sulla guerra in Ucraina è arrivato alla conclusione che sono stati commessi dei crimini di guerra da parte dei russi, e i dettagli sono terrificanti. "Le forze armate russe sono responsabili della stragrande maggioranza delle violazioni identificate, compresi i crimini di guerra. Le forze ucraine hanno anche commesso violazioni del diritto internazionale umanitario in alcuni casi, inclusi due incidenti che si qualificano come crimini di guerra", si legge in una sintesi del rapporto pubblicata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

"Bambini costretti a guardare le violenze": cosa dice il rapporto Onu

Le terribili scoperte sono arrivate nel primo rapporto della Commissione internazionale d'inchiesta indipendente sull'Ucraina, istituita nel marzo di quest'anno, su richiesta degli Stati membri del Consiglio per i diritti umani. Gran parte del lavoro della Commissione si è concentrato sulle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy, dovesono state avanzate le accuse più gravi violazioni dei diritti delle forze russe, o sostenute dalla Russia, all'inizio della guerra.

Il report ha documentato uccisioni illegali - comprese esecuzioni sommarie di civili - in più di 30 insediamenti nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy, da parte delle forze armate russe mentre controllavano queste aree alla fine di febbraio e marzo.

Altri risultati chiave del rapporto includono il sorprendente "numero elevato di esecuzioni" in 16 città e insediamenti, dove "elementi comuni" dei crimini includevano " segni visibili di esecuzioni sui corpi, come mani legate dietro la schiena, ferite da arma da fuoco alla testa , e gole tagliate ”.

Il rapporto, consegnato venerdì al Consiglio per i diritti umani, documentava anche come i bombardamenti russi siano stati usati, “senza distinguere tra civili e combattenti nelle aree popolate”. "Siamo stati colpiti da un gran numero di esecuzioni e altre violazioni da parte delle forze russe e la Commissione ha ricevuto consistenti resoconti di torture e maltrattamenti ", si legge nel rapporto dell'Onu. In particolare, le violenze sessuali hanno colpito vittime di tutte le età. I membri della famiglia, compresi i bambini, a volte sono stati costretti ad assistere ai crimini.

Violenze su famiglie intere

Nel rapporto dell'Onu sono riportati diversi episodi di violenza. Tra questi, c'è quella di una donna di 83 anni violentata davanti al marito disabile dalle truppe russe in un villaggio nella regione di Chernihiv. Ancora, una 56enne residente in un villaggio nella regione di Kiev ha rivelato come tre soldati russi abbiano fatto irruzione nella sua casa, con due di loro che l'hanno violentata e il terzo che guardava. Prima di andarsene, le hanno rubato cibo e denaro.

Talvolta, le violenze sono avvenute su intere famiglie. I soldati russi avrebbero violentato in gruppo una madre ucraina di 22 anni, torturato il marito, costretto la coppia ad avere un rapporto sessuale davanti a loro e infine stuprato la loro bimba di 4 anni.

"L'impatto di queste violazioni sulla popolazione civile in Ucraina è immenso. Migliaia di vite umane sono state distrutte. La distruzione delle infrastrutture è devastante", ha dichiarato Erik Mose, presidente della commissione.