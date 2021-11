Dopo tre mesi di matrimonio divorzia da se stessa

Termina con un divorzio il matrimonio che un'influencer brasiliana aveva celebrato con se stessa appena tre mesi fa. Ma andiamo per ordine. L'avvenente Cris Galera, innamorata di se stessa, ha deciso di sposare Cris Galera per "self love", aprendo la porta ad un nuovo tipo di amore. Con questo gesto la 33enne brasiliana ha dichiarato di voler ispirare altre donne ad esaltare la loro autostima, ma per molti si è trattato solo dell'ennesima trovata per aggiungere nuovi follower alla sua lista.

Nonostante la Sologamia non sia legalizzata in Brasile, tre mesi fa la giovane influencer aveva organizzato e celebrato un perfetto matrimonio in chiesa, con tanto di abito bianco, bouquet e servizio fotografico, come nei matrimoni tradizionali. La notizia shock poteva sembrare questa e invece è un'altra: dopo appena 90 giorni di unione Cris Galera ha chiesto il divorzio da se stessa, nonostante avesse dichiarato proprio nel giorno del matrimonio che non avrebbe mai spezzato questa promessa.

L'influencer, per nulla pentita del matrimonio, ha semplicemente dichiarato di essersi innamorata di un'altra persona.