La Cina ha iniziato manovre militari per circondare Taiwan

La marina e l'aviazione della repubblica popolare cinese ha avviato questa mattina due giorni di esercitazioni militari "intorno all'isola di Taiwan" che circondano l'isola di Taiwan a pochi giorni dall'insediamento del nuovo presidente taiwanese Lai Ching-te. La Cina ha definito il discorso d'insediamento del nuovo presidente taiwanese Lai Ching "un'ammissione dell'indipendenza di Taiwan" e lo ha minacciato di "rappresaglia".

L'obiettivo delle manovre militari è quello di testare le capacità di combattimento reali simulando una vera e propria invasione sull'isola autonomista "colpendo con precisione obiettivi chiave".

Le esercitazioni "coinvolgeranno il pattugliamento di navi e aerei che si avvicinano intorno all'isola di Taiwan e operazioni integrate all'interno e all'esterno dell'arcipelago di isole per testare le capacità di combattimento congiunto reale delle forze di comando" come spiega l'esercito della repubblica popolare.

The PLA Eastern Theater Command is conducting Joint Sword-2024A joint military drills surrounding the island of Taiwan in the locations depicted in the picture. The drills will go on from Thursday to Friday. pic.twitter.com/Bdq0pWtjSL