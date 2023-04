La crisi "senza precedenti" del diabete nel Regno Unito

Il Regno Unito sta vivendo una vera e propria crisi del diabete "senza precedenti". È quanto sostiene il rapporto pubblicato da Diabetes Uk, che segnala come per la prima volta le persone affette da questa malattia abbiano superato i 5 milioni. Un numero destinato a salire, anche per via della sempre maggiore incidenza del diabete nella popolazione più giovane. In Galles e in Inghilterra, per esempio, la domanda di assistenza per i bambini affetti da diabete di tipo 1 o 2 è cresciuta del 50% nell’ultimo lustro.

Stando allo studio, i casi diagnosticati all’interno della popolazione britannica sono 4,3 milioni. A questi, vanno aggiunti poco meno di 900mila britannici che starebbero già convivendo con la malattia, ma senza diagnosi. Ci sono poi altri 2,4 milioni di persone che sarebbero a rischio di contrarre la malattia di tipo 1 o 2. Ed è questo il dato che allarma di più gli esperti, perché segno di un ulteriore aumento della popolazione diabetica.

Il rapporto specifica come la celere crescita dei casi sia direttamente legata all’aumento dei giovani e degli adulti in sovrappeso, o affetti da obesità. La probabilità di contrarre il diabete di tipo 2 è sette volte maggiore tra gli obesi rispetto ai normopeso, e, come riporta The Guardian, nel Regno Unito ben due terzi degli adulti sono oggi in sovrappeso. Oltre al sovrappeso e all’obesità, tra i “molteplici e complessi” fattori di rischio che facilitano la contrazione del diabete c’è la genetica, l’età e anche l’etnia. Stando al rapporto, infatti, le persone di etnia asiatica, africana e caraibica avrebbero dalle 2 alle 4 possibilità in più di ammalarsi di diabete rispetto ai caucasici.

"Questi ultimi dati mostrano che siamo in preda a una crisi del diabete senza precedenti, con un numero enorme di persone che condividono questa condizione e tantissimi altri a rischio di svilupparla", afferma Chris Askew, amministratore delegato di Diabetes Uk. A preoccupare maggiormente è la rapida crescita dei casi tra gli under 40, saliti a 150mila, una piccola fetta se rapportata al totale, ma che non era mai stata così ampia. In particolare, il ritmo delle persone under 40 a cui sta venendo diagnosticata la malattia sta crescendo più rapidamente rispetto agli over 40. "In modo allarmante la condizione sta diventando sempre più comune tra i giovani", si legge nel rapporto, "nonostante i casi siano pochi rispetto al totale, è noto che tra i giovani gli effetti possano essere più acuti e gravi". In Galles e in Inghilterra la domanda di assistenza per i bambini affetti da diabete di tipo 1 o 2 è cresciuta del 50% nell’ultimo lustro.

Secondo Zoe Davies, portavoce di Action on sugar e Action on salt, queste scoperte non sarebbero una sorpresa visto che il governo britannico ha voltato le spalle alle politiche chiave per il miglioramento della salute pubblica, pianificate soprattutto in favore dei minori. “Hanno ritardato i piani per vietare le pubblicità di cibo spazzatura in nome di accordi con le multinazionali che non hanno certo a cuore il benessere della popolazione. Ora più che mai, i cittadini hanno bisogno di un accesso equo a cibo sano e conveniente e questo può essere raggiunto solo con politiche progettate per riequilibrare il nostro sistema alimentare", ha concluso Davies.

"Il diabete è grave e ogni diagnosi cambia una vita", sottolinea Askew. "È una condizione implacabile e la paura di complicazioni resta costante per milioni di persone in tutto il Paese", aggiunge, Tra i milioni di pazienti, infatti, molti sarebbero a rischio di gravi complicazioni, tra cui attacchi di cuore, insufficienza renale, ictus, amputazione di uno o più arti, e cecità. "Il Regno Unito dovrà affrontare un’emergenza sanitaria pubblica a meno che non venga intrapresa un’azione nel breve periodo", afferma sempre Askew. "Con la giusta dose di cure e supporto i casi di diabete di tipo 2 possono essere messi in remissione, ma soprattutto prevenuti. Quello che serve è la volontà e decisione del governo nel fermare questa escalation e migliorare la salute futura della nazione", conclude.