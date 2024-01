Trasporti lenti e prezzi alle stelle: perché la crisi del Mar Rosso ci riguarda da vicino

Un cul de sac per le merci contenute nei container che viaggiano dall'Asia verso l'Europa e viceversa. È quello che sta diventando il Mar Rosso negli ultimi mesi dopo gli attacchi dei ribelli Houthi in risposta alla guerra sferrata da Israele contro Hamas. La maggiore pericolosità per le navi che trasportano merci si traduce in tragitti più lunghi, prezzi più alti per i beni spediti e maggior inquinamento a causa della mole di carburante aggiuntivo necessario a percorrere rotte alternative. Varie compagnie di navigazione internazionali hanno già deciso di sospendere le spedizioni lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo. A pagare i danni di questo caos c'è anche l'Italia, mentre un'importante compagnia tricolore ha chiuso i battenti in questi mesi anche a causa della pericolosità di navigare nel Mar Rosso. Si tratta della compagnia italiana Kalypso. Fondata poco più di due anni fa, poco prima di Natale la società ha chiuso i battenti. I problemi della Kalypso secondo il portale specializzato ShippingItaly erano iniziati ben prima, a causa di debiti accumulati dopo il calo dei tassi di trasporto post-pandemia, ma l'instabilità provocata dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso è stato il colpo di grazia che ha affondato la compagnia di navigazione.

Le navi portacontainer vengono ormai dirottate attorno al Capo di Buona Speranza, sulla punta meridionale dell'Africa. Risultato: circa 6mila chilometri da aggiungere ai viaggi e un aggravio dei costi. Il timore è quello di un nuovo shock inflazionistico per il mondo, dopo quelli generati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

Gli attacchi degli Houthi alle navi portacontainer

La situazione da gennaio è diventata insostenibile. Pro-iraniani, i gruppi armati yemeniti di recente hanno intensificato gli assalti nello stretto di Bab-el-Mandeb, collocato tra la penisola arabica e il Corno d'Africa. Lo stretto di Bab-el-Mandeb, largo 30 km, lambisce le coste del Gibuti e dello Yemen e da qui passano le navi che tramite il canale di Suez raggiungono infine il Mediterraneo. Da qui passa circa il 12% del commercio globale e il tragitto risulta vitale anche per le spedizioni di petrolio che dal Golfo Persico sono destinate all'Europa e al Nord America. La banca olandese ING ha calcolato che la deviazione attorno al Capo di Buona Speranza aggiunge tra le 3mila e le 3.500 miglia nautiche (circa 6mila km) ai viaggi che collegano l'Asia con l'Europa e viceversa. Il viaggio, in base ai calcoli dell'agenzia Reuters dura così dai 10 ai 14 giorni in più, il che si traduce in un costo aggiuntivo pari a circa 1 milione di dollari in carburante per ogni viaggio di andata e ritorno tra i due continenti. A questo vanno aggiunti i maggiori costi assicurativi necessari per garantire le spedizioni. Al momento le petroliere, più sensibili sul piano della sicurezza, vengono dirottate sistematicamente, mentre le spedizioni di container di beni di consumo, materie prime, abbigliamento e cibo subiscono spesso ritardi.

Il timore è che i maggiori costi si riverseranno presto sui consumatori, come già avvenuto quando il canale di Suez è rimasto inaccessibile per una settimana dopo che la nave portacontainer Ever Given vi si incagliò nel 2021. L'incidente all'epoca mise in crisi la forte domanda di beni da parte dei consumatori: ora i ritardi connessi alla situazione nel Mar Rosso potrebbero tornare a far lievitare i prezzi.