Crolla la diga, il fango travolge le case: è strage

Almeno 42 morti, oltre a centinaia di sfollati e persone intrappolate nel fango. Questo il bilancio drammatico, purtroppo provvisorio, del crollo di una diga in una città a nord della capitale del Kenya, Nairobi. Il Paese negli ultimi giorni è stato flagellato dalle piogge, che hanno provocato danni e disagi, fino disastro avvenuto nella contea di Nakuru, nei pressi di Mai Mahiu.

Crolla una diga in Kenya: è strage

La terribile notizia è stata confermata dal governatore Susan Kihika: "Quarantadue vittime è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero".

Come sottolineato da Kihika il bilancio potrebbe essere ancor più tragico e il numero delle vittime molto più elevato: dopo il crollo della diga il fango ha travolto una parte della città, spazzando via diverse strade e abitazioni. I soccorritori stanno scavando tra i detriti con la speranza di trovare dei sopravvissuti, ma ogni minuti che passa le possibilità si assottigliano. Le piogge torrenziali in Kenya vanno avanti dallo scorso marzo: le inondazioni hanno devastato diverse zone del Paese, causando già oltre 100 vittime e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

La settimana scorsa il governo keniano ha invitato la popolazione a prepararsi a piogge ancora più violente, piogge stagionali più intense del solito anche a causa del fenomeno climatico El Niño. Nel 2018, nella stessa contea di Nakuru dove si trova Mai-Mahiu, la rottura della diga Solai causata da piogge torrenziali e inondazioni aveva provocato 48 morti.