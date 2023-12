Crolla il tetto dell'impianto sportivo durante una gara di pattinaggio: 13 morti

Tredici persone sono morte a causa del crollo del tetto di un impianto sportivo in Argentina, nella città portuale di Bahia Blanca, nella provincia di Buenos Aires. L'incidente è avvenuto mentre si stava svolgendo una gara di pattinaggio, durante una fortissima tempesta che ha colpito la zona nelle scorse ore. A causare il cedimento sono state probabilmente le forti piogge e il vento a oltre 140 km/h che hanno danneggiato il tetto dell'impianto. "Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte", hanno riferito fonti dell'ufficio del sindaco, aggiungendo che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

😞TORNADO EN BAHÍA BLANCA: DERRUMBE Y 13 VÍCTIMAS FATALES EN EL CLUB BAHIENSE DEL NORTE🙏



Un fuertísimo temporal azotó hoy al Sur de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa y causó gravísimas consecuencias en Bahía Blanca, una de las ciudades más afectadas. Las autoridades del… pic.twitter.com/dvfTo881sB — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2023

In diverse zone della provincia è in vigore un'allerta meteo arancione. Il presidente argentino Javier Milei si è rammaricato "profondamente" per la perdita di vite umane e ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Allo stesso tempo, ha chiesto a coloro che si trovano nelle zone a rischio di restare nelle proprie case.