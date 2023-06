Crolla un palazzo di 13 piani: vittime sotto le macerie

Un palazzo di 13 piani è collassato su se stesso nella mattina di oggi, lunedì 26 giugno, nel quartiere El-Montazah, nel centro di Alessandria d'Egitto. Secondo quanto riportano i media locali, diverse squadra di soccorritori sono giunte sul luogo dell'incidente: lo stabile era abitato e sarebbero diverse le persone rimaste sepolte sotto le macerie.

Crolla palazzo in Egitto: vittime sotto le macerie

Muhammad al-Sharif, governatore di Alessandria, ha confermato la presenza di vittime sotto le macerie del palazzo che aveva una serie di appartamenti che venivano affittati durante le vacanze estive. Inoltre al piano terra del palazzo si trova un supermercato frequentato al momento del crollo. L'edificio si trova nella zona di Sidi Bishr, nella parte orientale della città. Dal crollo sono state danneggiate anche diverse auto.

La sottosegretaria del ministero della Salute, Amira Tahio, in un'intervista telefonica con il canale Al-Hadath, ha riferito di 4 feriti trasportati negli ospedali vicini, precisando che nessuno dei quattro si trovava all'interno del palazzo, ma che si tratta di passanti rimasti feriti per il crollo. Al momento le autorità egiziane non hanno comunicato un bilancio ufficiale delle vittime all'interno dell'edificio.

