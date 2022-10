Crolla un ponte con centinaia di persone sopra: oltre 140 morti

Sono almeno 141 le persone che hanno perso la vita nel crollo del ponte pedonale nello Stato del Gujarat, in India. Le persone ferite sarebbero invece 177, ma le squadre militari sono ancora al lavoro per cercare i dispersi. Diversi video pubblicati in Rete mostrano decine di persone aggrappate alla struttura per cercare di farsi strada verso la salvezza. Il ponte sospeso di epoca coloniale era stato riaperto quattro giorni fa, dopo alcune riparazioni. I funzionari locali hanno detto che il ponte ha ceduto perché era sovraccarico di turisti accorsi per la stagione dei festival indù.

Le autorità hanno rivelato che la struttura era stata riaperta al pubblico solo di recente dopo lavori di ristrutturazione. Il ministro dell'Interno del Gujarat, Harsh Sanghavi, ha affermato che si stima che circa 200 persone fossero sul ponte nella città di Morbi quando è crollato nel fiume sottostante ieri sera: il cavo ad una delle estremità sembra essersi spezzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo stato del Gujarat ha presentato una denuncia contro l'agenzia che si occupava della manutenzione del ponte lungo 230 metri, costruito nel XIX secolo e riaperto la scorsa settimana dopo i lavori di ristrutturazione, ha affermato il ministro. Foto scattate subito dopo il crollo hanno mostrato persone che si radunavano sulla riva del fiume Machchhu accanto alla passerella di metallo maciullata, che pendeva nell'acqua, dove i soccorritori su gommoni gonfiabili cercavano i sopravvissuti. Un comitato investigativo speciale di cinque persone è stato istituito per indagare sull'incidente, ha detto Sanghavi durante le operazioni di ricerca e salvataggio.