Crolla palazzo di 10 piani ad Abadan: il bilancio è drammatico, morti e feriti

La struttura che si sbriciola, le macerie che coprono qualsiasi cosa e decine di persone in trappola. Un edificio commerciale di dieci piani è crollato ieri ad Abadan, città nella provincia del Khuzestan in Iran, provocando almeno dieci vittime. Si tratta però di un bilancio parziale. I soccorsi per salvare le persone intrappolate sono andati avanti per tutta la notte e le operazioni non sono concluse. Finora sono state estratte 32 persone e il numero dei feriti è di 35.

Il crollo è avvenuto per ragioni ancora sconosciute, i detriti hanno coperto negozi e auto. Secondo il governatore di Abadan, Ehsan Abbaspour, è andato distrutto "circa il 30-40% del palazzo".

Immediatamente dopo l'incidente, le autorità hanno riferito che "probabilmente" c'erano circa 80 persone all'interno, ma poi hanno ridotto il numero a "decine", senza però dare chiare indicazioni. Le autorità hanno arrestato sei persone per il crollo, tra cui il proprietario dell'edificio e gli ispettori della città.