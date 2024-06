Panico in aeroporto, crolla il tetto di un terminal: ci sono vittime

La struttura non ha retto alla pioggia battente ed è collassata. Un crollo è avvenuto all'aeroporto di Nuova Delhi: dove una persona è morta e almeno otto sono rimaste ferite. Il terminal luogo dell'incidente era stato inaugurato da pochi anni. Le immagini pubblicate online mostrano veicoli schiacciati sotto gigantesche travi d'acciaio nel piazzale delle partenze del terminal 1 dell'aeroporto.

"A causa delle forti piogge che si sono abbattute dalle prime ore di questa mattina, una parte della tettoia è crollata intorno alle 5 del mattino - si legge in un comunicato pubblicato online -. Il personale di emergenza sta lavorando per fornire tutta l'assistenza necessaria e l'aiuto medico alle persone colpite". Gli altri terminal stanno funzionando normalmente, così come gli arrivi al Terminal 1.

Le autorità locali hanno aperto un'indagine per capire le ragioni del crollo, soprattutto alla luce dei recenti lavori portati a termine nello scalo. "L'ente per la regolamentazione dell'aviazione, esaminerà la questione a fondo. Abbiamo chiesto all'amministrazione dell'aeroporto di controllare. Anche il ministero e la Dgca indagheranno separatamente", le parole del ​​ministro dell'Aviazione civile Ram Mohan Naidu Kinjarapu.