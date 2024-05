Crolla autostrada in Cina, oltre 30 morti: le immagini delle auto inghiottite dalla voragine

L'asfalto che si apre all'improvviso e le auto vengono risucchiate nel baratro. Un'autostrada è crollata nel sud della Cina a causa del maltempo e ci sono decine di vittime. Il bilancio, ancora provvisorio, riportato dal media statali è di 36 morti e almeno trenta feriti.

Il crollo è avvenuto intorno alle 2.10 locali di ieri 1° maggio (le 19.10 italiane) e ha interessato il tratto di autostrada tra la città di Meizhou e la contea di Dabu, nella provincia di Guangdong. Nelle immagini che circolano sui social si vede la voragine con le auto trascinate giù. Il governo provinciale "ha mobilitato forze d'élite specializzate e ha fatto di tutto per effettuare operazioni di ricerca e salvataggio".

Secondo la CCTV, il crollo è stato un "disastro geologico naturale" avvenuto "sotto l'impatto di forti piogge persistenti".

At least 19 people have been killed after a highway collapsed in China’s Guangdong province on Wednesday.



The area experienced record rain and flooding during the past two weeks. pic.twitter.com/XipCsCVUtA