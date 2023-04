Crolla un parcheggio: almeno un morto e cinque feriti

Una persona ha perso la vita e cinque sono rimaste ferite nel crollo di un garage adibito a parcheggio nel cuore di Manhattan a New York vicino a Wall Street. Gli abitanti degli edifici vicino sono stati fatti evacuare per il timore di altri crolli.

Sui social immagini spaventose: una donna ha cominciato a urlare "via via" e il soffitto a collassare, trascinandosi dietro le auto parcheggiate. Il bilancio, hanno detto i vigili del fuoco di Manhattan, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Tutti gli appartamenti attorno al garage, e le attività commerciali, sono stati fatti evacuare. Le immagini riprese dall'alto mostrano decine di auto devastate, alcune capovolte o appoggiate su un fianco, e ampi crateri nel cemento, come se l'area fosse stata colpita da un violento terremoto. Alla ricerca di sopravvissuti sono stati impiegati i 'cani robot'. L'edificio di proprietà di Abacus Bank - istituto già incriminato in passato per frodi finanziarie - è completamente instabile dopo quello che sembra un "collasso strutturale" come spiegato dal sindaco di New York, Eric Adams.

FDNY members continue operations at the scene of the collapse of a parking garage on 57 Ann St. Because of danger of further collapse FDNY robot dog was deployed to assist in search and rescue. pic.twitter.com/UI8jnjUxsE