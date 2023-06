Ponte in costruzione crolla in diretta: il video

Un ponte in costruzione sul Gange in India è crollato domenica sera. Non si registrano morti. Il ponte con una strada a quattro corsie Aguanhighat Sultanganj collegherà (ma chissà quando, a questo punto) i distretti di Khagaria e Bhagalpurm, nello stato del Bihar, nel nord est del subcontinente indiano. Testimoni oculari avevano riferito che quando il ponte ha iniziato a cedere, "molti uomini" erano al lavoro nei cantieri. Ma non ci sono conferme e per ora non risultano vittime, secondo i media indiani.

Lungo oltre tre chilometri, i lavori erano iniziati otto anni fa e sarebbero dovuti terminare tre anni fa, ma un primo crollo lo scorso anno aveva già fatto ritardare il tutto. Il disastro di ieri sera (hanno ceduto vari pilastri e la struttura è completamente collassata nel corso d'acqua sottostante) rende un'utopia la realizzazione dell'importante infrastruttura a breve termine.

Il governo statale ha ordinato un'indagine approfondita per fare piena luce sull'incidente e sulle eventuali responsabilità. Il 30 aprile 2022 la struttura tra i pilastri numero 4 e 6 del ponte era caduta a causa del forte vento e della pioggia. All'epoca erano stati sollevati seri dubbi sulla regolarità dei lavori di costruzione, ma non venne intrapresa alcuna azione contro la società costruttrice. Anzi, all'azienda venne concesso più tempo per completare il ponte. Il ponte è considerato strategico perché collegherebbe il nord e il sud del Bihar.