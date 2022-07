Concerto finisce in tragedia, maxischermo crolla e colpisce in pieno artisti sul palco: il video

Un concerto è stato interrotto oggi dopo che uno schermo è crollato dall'alto, proprio sul palcoscenico. Il maxischermo ha colpito in pieno i ballerini, come si vede nei filmati che sui social stanno diventando sempre più visualizzati e condivisi. I media locali hanno riferito che almeno due dei ballerini sono rimasti feriti. l'Incidente si è verificato durante lo spettacolo dal vivo della boy band di Hong Kong Mirror.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.



Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie