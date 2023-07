Crolla il tetto della palestra scolastica: 11 bambini morti

Undici persone sono morte dopo che il tetto di una palestra scolastica è crollato. La tragedia si è verificata nella provincia di Heilongjiang, nel Nord-Est della Cina, vicino al confine con la Siberia. Secondo l'agenzia di stampa di stato Xinhua, l'indagine preliminare ha mostrato che il crollo è avvenuto a causa del materiale da costruzione ammassato sul tetto, violando i regolamenti edilizi.

Il crollo durante l'allenamento della squadra femminile di pallavolo

La squadra di pallavolo femminile si stava allenando nella palestra in cui è avvenuto il crollo, in vista dei giochi nazionali che si svolgeranno nella provincia di Hubei.

Domenica 23 luglio è caduta parecchia pioggia e il materiale immagazzinato in modo improprio sul tetto - una polvere che viene mescolata con acqua per fare l'intonaco isolante - ha assorbito così tanta acqua che il tetto è crollato per il peso. La polizia locale ha arrestato il capo dell'impresa edile incaricato di costruire l'adiacente complesso didattico.

Video: 11 confirmed dead after gym roof collapses in NE China pic.twitter.com/2fCtWeWmdr — CGTN (@CGTNOfficial) July 24, 2023

Il bilancio ufficiale è di 11 morti. In totale, 19 persone erano in palestra quando il soffitto è crollato improvvisamente, in 4 sono riusciti a mettersi in salvo. Il ministero cinese per la gestione delle emergenze ha tenuto una riunione lunedì, esortando l'istruzione, lo sport, l'edilizia abitativa e altri dipartimenti in tutto il paese a imparare dal tragico incidente e a effettuare al più presto ispezioni e rimedi ai pericoli nascosti nelle scuole e negli impianti sportivi. Il Ministero ha sottolineato la responsabilità delle parti interessate, chiedendo una migliore gestione quotidiana per prevenire rigorosamente il verificarsi di tali incidenti.

