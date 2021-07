Cuba, la star di Youtube arrestata in diretta: un morto nelle proteste

Un uomo è morto lunedì a Cuba durante gli scontri e le proteste anti-governative. Lo ha annunciato il ministero degli Interni cubano, secondo quanto riporta l'Afp. Il ministero, si legge in una nota, "si rammarica per la morte di questa persona" avvenuta nel quartiere popolare Güinera, alla periferia di L'Avana. La vittima aveva 36 anni. Auto della polizia rovesciate, lancio di pietre contro agenti e militari, negozi gestiti dal governo saccheggiati: sono queste le immagini che arrivano dlal'isola.

Sarebbero circa 130 le persone che sono state arrestate o segnalate a Cuba nei due giorni di manifestazione della popolazione contro la crisi economica che attanaglia l'isola, secondo il movimento di protesta San Isidro. Tra gli arrestati ci sarebbero anche figure di spicco della dissidenza al regime. Nel mirino ci sono il presidente della Repubblica Miguel Díaz-Canel, la dittatura comunista e una situazione economica che continua a peggiorare.

La star cubana di YouTube arrestata durante un'intervista

Una star cubana di YouTube è stata arrestata durante un'intervista televisiva in diretta mentre descriveva le proteste in corso nel suo paese. La donna, che si fa chiamare Dina Stars, stava parlando con il programma "Todo es Mentira" del canale spagnolo Cuatro quando improvvisamente ha interrotto un altro ospite e ha detto: "Le forze di sicurezza sono là fuori". La donna cubana si è recata alla porta del suo appartamento all'Avana, poi è tornata alle telecamere per dire che veniva portata via. "Ritengo il governo responsabile di qualunque cosa mi accada", ha detto.

Durante il fine settimana, le persone a Cuba sono scese in grande numero per protestare contro il governo comunista dell'isola. I manifestanti si erano riuniti principalmente nel comune di San Antonio de los Banos, a sud-ovest dell'Avana, domenica per protestare contro i problemi economici e la repressione politica nel paese a partito unico, come mostrato dai video che circolano sui social media. Ulteriori manifestazioni si sono svolte a L'Avana, Holguin, Matanzas, Camaguey e Santiago de Cuba. All'inizio della sua intervista, Dina Stars ha fatto riferimento alle proteste dicendo: "Abbiamo bisogno di aiuto. Le persone vengono uccise qui. La gente non ha più niente da perdere. Le persone a Cuba stanno morendo, o muoiono di fame o si ammalano perché non ci sono medicine, o vengono uccise durante una manifestazione".

L'economia di Cuba sta soffrendo gravemente per il crollo del turismo da quando è iniziata la pandemia, così come per le sanzioni statunitensi. Le forze di sicurezza hanno risposto con la forza, secondo i video condivisi online. Ci sono stati morti e feriti, secondo attivisti e giornalisti, anche se non sono stati rilasciati dati ufficiali.

E' complesso per i media indipendenti avere notizie certe su cosa stia accadendo

Secondo Amnesty International, almeno 115 persone sono state detenute, inclusi dissidenti e giornalisti di spicco. Bruxelles ha definito "inaccettabile" la risposta del regime alle manifestazioni. Numeri certi non ve ne sono. E' complesso per i media indipendenti avere notizie certe su cosa stia accadendo a Cuba. Molte delle notizie riprese da tv e giornali in queste ore sono diffuse dalla diaspora cubana a Miami, da sempre estremamente critica con il governo dell'Avana. Alza infatti la voce soprattutto la comunità cubana che vive in Florida, con migliaia di manifestanti scesi in strada a sostegno delle proteste in corso a Cuba: "Abbasso il comunismo", lo slogan più gridato.