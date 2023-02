Danilo Zanna, lo chef italiano che cucina per i terremotati in Turchia

Dopo il terremoto in Turchia si è mossa la macchina della solidarietà e tra chi sta dando il proprio contributo c’è anche uno chef italiano. Si tratta di Danilo Zanna. Zanna, originario di Cellole, in provincia di Caserta, è conosciutissimo nel Paese di Erdogan perché è fra i giudici di Masterchef Turchia. Proprio lui sta cucinando per le popolazioni terremotate con l'aiuto di una squadra di volontari, per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia.

Lo chef si trova a Malatya, dove alla mensa all'università di Inonu ha cucinato tre tonnellate di pasta e quasi altrettante tonnellate di cibi caldi. Ora continueranno a farlo per i prossimi giorni dell'emergenza. Ma Zanna si prepara a spostarsi. Infatti è previsto un trasferimento ad Adiyaman, dal momento che lì ancora non è stata aperta un'area dedicata ai pasti.

"La Turchia lo ha dimostrato più di una volta - afferma Zanna, citato dall'agenzia turca Anadolu - può camminare da sola. È la forza di questo Paese ed è un grande onore per me farne parte. Penso che sia un esempio per tutti gli altri Paesi. Non lasciamo nessuno solo".

Chi è Danilo Zanna

Danilo Zanna è italiano perché i genitori sono entrambi di Cellole. Zanna cresce a Prato dove i genitori si trasferiscono per lavoro prima della sua nascita. Danilo cresce e studia per poi trasferirsi successivamente all’estero, dove farà carriera.

La sua popolarità esplode nel 2019 quando viene “ingaggiato” per condurre il format americano, giunto in Italia alla sua undicesima edizione, nella versione turca. Ma Zanna non è arrivato in Turchia come cuoco perché il suo arrivo a Istanbul avviene come dirigente di un gruppo tessile, affermandosi nel campo della moda. Lo chef italiano però continua a seguire la sua passione per i fornelli e in poco tempo entra nel mondo della televisione, partecipando a programmi, diventando un volto noto della tv turca.